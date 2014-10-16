Πέθανε και η 24χρονη που παρασύρθηκε από το Smart στην Πέτρου Ράλλη

Πέθανε το πρωί της Πέμπτης και η 24χρονη που παρασύρθηκε από το Smart το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, με τον τραγικό απολογισμό να ανεβαίνει στους τρεις νεκρούς

Πέθανε το πρωί της Πέμπτης και η 24χρονη που παρασύρθηκε από το Smart το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, με τον τραγικό απολογισμό να ανεβαίνει στους τρεις νεκρούς



Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.



Συγγενείς της αναγνώρισαν τη γυναίκα που καταγόταν από την Αλβανία, η οποία έδωσε μάχη για τη ζωή της, ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν επί τρεις ώρες στο χειρουργείο για να γίνει το θαύμα.



Τελικά, η γυναίκα έχασε το πόδι της από το μηρό, νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη, αφού πολλά ζωτικά της όργανα είχαν υποστεί βλάβη, και κατέληξε στις 6 το πρωί της Πέμπτης.



Από το χθεσινό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε άλλους δύο ανθρώπους, τραυματίστηκαν ελαφρά ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, επίσης αλβανικής υπηκοότητας, και ένας Αιγύπτιος.



Πηγές της ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι ο 27χρονος οδηγός ισχυρίστηκε ότι λαμβάνει θεραπευτική αγωγή για επιληπτικά επεισόδια.



Στις 16.30, σήμερα το απόγευμα, στο κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων, θα γίνει η κηδεία του άτυχου αστυνομικού.

