Ποινική δίωξη στον οδηγό που προκάλεσε το δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 27χρονο Μάριαν Έρβιν, τον οδηγό του Smart που προκάλεσε το δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή.

Ο οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και για θανατηφόρα διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έρβιν ισχυρίζεται ότι είναι επιληπτικός και ότι έπαθε κρίση κατά την διάρκεια του δυστυχήματος, πράγμα που αναμένεται να εξακριβωθεί μέσω ιατρικών εξετάσεων.

Ο 27χρονος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή.