Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο οδηγός του μοιραίου Smart στην Π. Ράλλη

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα τεθεί ο 27χρονος Αλβανός που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων στην Πέτρου Ράλλη, μετά τη διαφωνία των δικαστικών λειτουργών για την ποινική του μεταχείριση.



Ο ανακριτής είχε την άποψη ότι πρέπει να προφυλακιστεί σε αντίθεση με τον εισαγγελέα που πρότεινε ότι πρέπει να παραμείνει ελεύθερος υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε Α.Τ. της περιοχής του δύο φορές το μήνα, και της αφαίρεσης διαβατηρίου.

Η διαφωνία θα λυθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.



Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.



Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως λόγω της ασθένειας που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει (επιληψία), το πόδι του κόλλησε στο γκάζι και δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να σταματήσει ή να κόψει ταχύτητα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος ζητούσε συνέχεια συγγνώμη και επαναλάμβανε πως το μεγάλο λάθος του ήταν πως ενώ γνώριζε την ασθένειά του, οδηγούσε κανονικά.