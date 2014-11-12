search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 15:31
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2014 11:18

Στην Πάτρα κινδυνεύουν να πεθάνουν από ασιτία…

12.11.2014 11:18
Στην Πάτρα κινδυνεύουν να πεθάνουν από ασιτία… - Media

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας με ασιτία…
 

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας με ασιτία…
 
Σύμφωνα με το www.patrastimes.gr, που επικαλείται εκπομπή του «Ράδιο Γάμμα», η κοπέλα μεταφέρθηκε στον «Άγιο Ανδρέα» σε άσχημη κατάσταση και η μητέρα της απευθύνθηκε σε συλλόγους και σωματεία ζητώντας ακόμα και για ένα πιάτο φαί.
 
Η οικογένεια της κοπέλας είναι πενταμελής και η 17χρονη  έχει ακόμη δύο αδέλφια. Η οικογένεια είναι αγροτική και περνάει δύσκολες στιγμές. Η μόνη διατροφή τους το τελευταίο διάστημα  είναι τα  χόρτα, τα οποία πολλές φορές δεν συνοδεύονται καν από λάδι, ενώ ο πατέρας αντιμετωπίζει πρόβλημα ηπατικής ανεπάρκειας.
 
Η 17χρονη πήρε εξιτήριο και τη σίτισή της ανέλαβε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο της περιοχής…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsouvel_123
LIFESTYLE

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Vardousia
ΕΛΛΑΔΑ

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια – Στις έρευνες drone και σκύλος

ragousis-kontotoli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντύνεται γαμπρός σήμερα ο Ραγκούσης, παντρεύεται με την Μαρίνα Κοντοτόλη

alexandroupoli-agori-asitia
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μόλις 9 κιλά ζύγιζε το αγοράκι που πέθανε από ασιτία…

japan-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπαλλήλους εργοστασίου – Τουλάχιστον 14 τραυματίες 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

The Abandons 1
ΣΙΝΕΜΑ

The Abandons: Η σειρά που κερδίζει το κοινό, διχάζει τους κριτικούς και μπορείς να τη δεις όλη σε ένα διήμερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 15:29
tsouvel_123
LIFESTYLE

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Vardousia
ΕΛΛΑΔΑ

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια – Στις έρευνες drone και σκύλος

ragousis-kontotoli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντύνεται γαμπρός σήμερα ο Ραγκούσης, παντρεύεται με την Μαρίνα Κοντοτόλη

1 / 3