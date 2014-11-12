Στην Πάτρα κινδυνεύουν να πεθάνουν από ασιτία…

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας με ασιτία…



Σύμφωνα με το www.patrastimes.gr, που επικαλείται εκπομπή του «Ράδιο Γάμμα», η κοπέλα μεταφέρθηκε στον «Άγιο Ανδρέα» σε άσχημη κατάσταση και η μητέρα της απευθύνθηκε σε συλλόγους και σωματεία ζητώντας ακόμα και για ένα πιάτο φαί.



Η οικογένεια της κοπέλας είναι πενταμελής και η 17χρονη έχει ακόμη δύο αδέλφια. Η οικογένεια είναι αγροτική και περνάει δύσκολες στιγμές. Η μόνη διατροφή τους το τελευταίο διάστημα είναι τα χόρτα, τα οποία πολλές φορές δεν συνοδεύονται καν από λάδι, ενώ ο πατέρας αντιμετωπίζει πρόβλημα ηπατικής ανεπάρκειας.



Η 17χρονη πήρε εξιτήριο και τη σίτισή της ανέλαβε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο της περιοχής…