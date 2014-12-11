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11.12.2014 16:49

Οι ΗΠΑ έχουν επίσημα το πρώτο όπλο λέιζερ στην ιστορία (video)

11.12.2014 16:49
Οι ΗΠΑ έχουν επίσημα το πρώτο όπλο λέιζερ στην ιστορία (video) - Media

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Τη μεταφορά της …επιστημονικής φαντασίας στο πεδίο της μάχης και συγκεκριμένα στον Περσικό Κόλπο πέτυχαν οι ΗΠΑ, οι οποίες δοκίμασαν με επιτυχία το πρώτο όπλο λέιζερ που λειτουργεί πάνω σε πλοίο υποστήριξης αμφίβιων επιθέσεων.

 
Τη μεταφορά της …επιστημονικής φαντασίας στο πεδίο της μάχης και συγκεκριμένα στον Περσικό Κόλπο πέτυχαν οι ΗΠΑ, οι οποίες δοκίμασαν με επιτυχία το πρώτο όπλο λέιζερ που λειτουργεί πάνω σε πλοίο υποστήριξης αμφίβιων επιθέσεων.
 
Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που χρησιμοποιούνται αμιγώς ενεργειακά όπλα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο, ο υποναύαρχος Μάθιου Κλούντερ, επικεφαλής της ναυτικής έρευνας. «Πολλοί άνθρωποι μιλούσαν γι’αυτό, εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.
 
Το όπλο έχει τοποθετηθεί στο πλοίο USS Ponce, μέρος του 5ου αμερικανικού στόλου με βάση το Μπαχρέιν.
 
Ο χειριστής του όπλου, ένας υπαξιωματικός το κατευθύνει με ένα χειριστήριο παρόμοιο με αυτό γνωστών παιχνιδομηχανών. Σε κάθε βολή, παράγει 30 κιλοβατ καταστρεπτικής δύναμης, ίσης με περίπου 40 ίππους.
 
Το όπλο αυτό μπορεί να προστατέψει το πλοίο από επιθέσεις μικρών σκαφών και άλλων ασύμμετρων απειλών.
 
Στα πλεονεκτήματά του είναι το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, μόλις 47 σέντς η κάθε βολή, σε αντίθεση με τα βλήματα ή τους πυραύλους που μπορεί να φτάσουν το 1 εκατ δολάρια έκαστος.
 

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