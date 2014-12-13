ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 11:49
13.12.2014 07:40

Παραιτείται ο Βούρος – Ματαιώνονται οι παραστάσεις του ΚΘΒΕ

Την παραίτησή του στη διάθεση του υπουργού Πολιτισμού θέτει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας Γιάννης Βούρος μετά την απόφαση του ΣΕΗ να προχωρήσει σε νέες στάσεις εργασίας στο ΚΘΒΕ με αποτέλεσμα την πολλοστή μέσα στο μήνα ματαίωση των προγραμματισμένων παραστάσεων του θεάτρου.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα ο Γ.Βούρος στρέφεται ουσιαστικά εναντίον του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών κατηγορώντας το για “αναίτια και με σαφή εχθρική διάθεση προς την καλλιτεχνική διεύθυνση, απόφασή” καθώς όπως υποστηρίζει:

“Εδώ και ενάμιση χρόνο καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα προκειμένου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να παραμείνει ζωντανό. Δίπλα στα γνωστά θετικά αποτελέσματα του καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού του έργου, πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών με τα  συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου, για πρώτη φορά, να εξηγήσουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα, τα χρόνια και τεράστια οικονομικά ζητήματα που θέτουν διαρκώς τη βιωσιμότητα του ΚΘΒΕ σε κίνδυνο. Προβλήματα που ως Διοίκηση και Διεύθυνση δεν δημιουργήσαμε αλλά κληρονομήσαμε. Για όλες τις ενέργειές μας ενημερώναμε ανελλιπώς και τα δύο Σωματεία των Εργαζομένων του ΚΘΒΕ (Ηθοποιούς και Πάσης Φύσεως Προσωπικό). Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες καθώς και η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για έκτακτη επιχορήγηση, οδήγησαν στην  προσωπική μου δέσμευση, πριν από λίγες ημέρες, προς τα σωματεία των εργαζομένων ότι στις 19/12/14 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή του Νοεμβρίου, του μοναδικού οφειλόμενου μήνα”…

