Σκότωσαν οπαδό σε «εμφύλια» σύγκρουση χούλιγκαν της ομάδας Λανούς της Αργεντινής – 24 νεκροί οπαδοί σε δύο χρόνια

Ένας άνδρας, υποστηρικτής της ομάδας ποδοσφαίρου Λανούς της Αργεντινής, έχασε τη ζωή του χθες όταν χτυπήθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια σύγκρουσης ανάμεσα σε οργανώσεις οπαδών του ίδιου συλλόγου.



Ένας άνδρας, υποστηρικτής της ομάδας ποδοσφαίρου Λανούς της Αργεντινής, έχασε τη ζωή του χθες όταν χτυπήθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια σύγκρουσης ανάμεσα σε οργανώσεις οπαδών του ίδιου συλλόγου.



Ο barra brava—σ.σ. όπως αποκαλούνται οι βίαιοι, οργανωμένοι οπαδοί ομάδων ποδοσφαίρου στην Αργεντινή—της ομάδας Λανούς, της πρώτης εθνικής κατηγορίας, έχασε τη ζωή του χθες το πρωί (τοπική ώρα) σε συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες χούλιγκαν σε μια συνοικία του Μπουένος Άιρες, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Πρόκειται για τον 16ο θάνατο φέτος στην Αργεντινή σε βίαια επεισόδια μεταξύ οργανωμένων οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Salvemos al Fútbol («Ας Σώσουμε το Ποδόσφαιρο»).

Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία που διαπράχθηκε χθες Πέμπτη, διευκρίνισε η αστυνομία.



Οι βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες οργανώσεις οπαδών, ακόμη και του ίδιου συλλόγου, έχουν πλέον γίνει συχνές στην Αργεντινή. Τον περασμένο Μάιο, σε συγκρούσεις ανάμεσα σε μπαραμπράβας της Λανούς είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.



Οι οργανώσεις των οπαδών διεκδικούν το δικαίωμα να μεταπωλούν εισιτήρια ή ακόμη και να ελέγχουν τους χώρους στάθμευσης έξω από ποδοσφαιρικά γήπεδα.



Το Νοέμβριο, δύο μπαραμπράβας είχαν χάσει τη ζωή τους σε ανταλλαγή πυρών.



Σύμφωνα με την ΜΚΟ Ας Σώσουμε το Ποδόσφαιρο, στα επεισόδια ανάμεσα σε μπαραμπράβας έχασαν τη ζωή τους 24 άνθρωποι από το 2012 ως το 2013. Η οργάνωση υπολογίζει πως οι νεκροί είναι συνολικά 198 τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.