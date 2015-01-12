Οι επικρατέστεροι για το Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

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Πέρα από τον Πάνο Σκουρλέτη, τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι ο μόνος που έχει "κλειδώσει" από νωρίς, έντονα ακούγεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα το όνομα του καθηγητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, προσωπικού φίλου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη ο οποίος είναι πιθανό να τεθεί και επικεφαλής του ψηφοδελτίου.

Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αν με τα ψηφοδέλτια – τα οποία καταρτίστηκαν με πολλά πίσω μπρος και έντονες εσωκομματικές διεργασίες – σηματοδοτήθηκε μια πολιτική διεύρυνση προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ (Τζάκρη, Βουδούρης, Παραστατίδης αλλά και Ηλίας Λιβάνης), τον δεξιό αντιμνημονιακό χώρο (Ραχήλ Μακρή), τον χώρο της Οικολογίας (Κοντούλη, Τρεμόπουλος) αλλά και τον ριζοσπαστικό αριστερό χώρο (Λαπαβίτσας) με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να σηματοδοτήσει ένα ευρύτερο κοινωνικό άνοιγμα προς διάφορους χώρους και κοινωνικές ομάδες. Επομένως, το ψηφοδέλτιο θα έχει ως επί το πλείστον μη κομματικό χρώμα με ανοίγματα στον πανεπιστημιακό και τον καλλιτεχνικό χώρο.



Πέρα από τον Πάνο Σκουρλέτη, τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι ο μόνος που έχει "κλειδώσει" από νωρίς, και κατά πάσα πιθανότητα θα καταλάβει την τρίτη εκλόγιμη θέση, έντονα ακούγεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα το όνομα του καθηγητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, προσωπικού φίλου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη ο οποίος είναι πιθανό να τεθεί και επικεφαλής του ψηφοδελτίου.



Επίσης, τις τελευταίες ώρες ακούγεται το όνομα του ε.α. στρατηγού Νίκου Τόσκα προερχόμενου από την κίνηση Πράττω του Νίκου Κοτζιά, επιλογή που απευθύνεται προς ένα πιο συντηρητικό κοινό.



Σε εκλόγιμη θέση φαίνεται ότι θα είναι και ο σκιτσογράφος και δημοσιογράφος Στάθης Σταυρόπουλος, ο οποίος είχε προταθεί για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και στις εκλογές του 2012, αλλά τελικά η συμμετοχή του σε αυτό, για διάφορους λόγους δεν προχώρησε.



Με ερωτηματικό είναι το ποιες θα είναι οι γυναίκες που θα καταλάβουν τις δύο από τις πέντε εκλόγιμες θέσεις καθώς μέχρι σήμερα ισχύει η διάταξη ότι το ψηφοδέλτιο Επικρατείας στελεχώνεται εναλλάξ από τα δύο φύλα (άντρας – γυναίκα).



Οι τελευταίες εκκρεμότητες αναμένεται να κλείσουν κατά τη διάρκεια της μέρας (ενδεχομένως τυπικά να συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία) κα, όπως απέδειξε και η κατάθεση των ψηφοδελτίων, όπου τη μία μέρα είχε επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητα του Χάρρυ Κλυν και την επομένη ματαιώθηκε στο παρά ένα, ανατροπές κι εκπλήξεις…υπάρχουν!