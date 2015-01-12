Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

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Το απόγευμα θα ανακοινωθεί επίσημα το πλήρες Ψηφοδέλτιο του Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες επικεφαλής του ψηφοδελτίου θα είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις εκλόγιμες θέσεις του ψηφοδελτίου ακολουθούν…



Το απόγευμα θα ανακοινωθεί επίσημα το πλήρες ψηφοδέλτιο του Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες επικεφαλής του ψηφοδελτίου θα είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις εκλόγιμες θέσεις του ψηφοδελτίου ακολουθούν η Ράνια Αντωνοπούλου καθηγήτρια στο Bard College, διευθύντρια του τμήματος έρευνας για την ισότητα των φύλων του Levy Economics Institute στη Νέα Υόρκη, στην τρίτη θέση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, στην τέταρτη θέση η απολυμένη από την ΕΡΤ Αγλαΐα Κυρίτση και στην πέμπτη θέση ο στρατηγός ε.α. Νίκος Τόσκας.



Στο ψηφοδέλτιο μετέχουν ακόμα η Τασία Χριστοδουλοπούλου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Τσιρώνης, στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, η Άννα Φιλίνη η οποία είχε αποχωρήσει από τη ΔΗΜΑΡ πέρυσι, και ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης.