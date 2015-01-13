ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:10
13.01.2015 15:25

Αθώοι οι δημοσιογράφοι της «Εφ.Συν» στη μήνυση Κασιδιάρη

13.01.2015 15:25
Αθώοι οι δημοσιογράφοι της «Εφ.Συν» στη μήνυση Κασιδιάρη - Media

Αθώοι κρίθηκαν οι δημοσιογράφοι της «Εφημερίδας των Συντακτών»  ο Δ. Ψαρράς, Ν. Βουλέλης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας, παρά την αντίθεση πρόταση του εισαγγελέα.

Αθώοι κρίθηκαν οι δημοσιογράφοι της «Εφημερίδας των Συντακτών»  ο Δ. Ψαρράς, Ν. Βουλέλης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας, παρά την αντίθεση πρόταση του εισαγγελέα.

Η υπόθεση αφορούσε στη δημοσιοποίηση ενός βίντεο τον Δεκέμβριο του 2013 , στο οποίο εμφανίζεται ο προφυλακισμένος βουλευτής της ΧΑ  «να υποδύεται τον αρχιφύλακα και να επιβλέπει το ξυλοκόπημα ενός κρατούμενου από δύο υποτιθέμενους αστυνομικούς».

Ο προφυλακισμένος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, είχε τότε καταθέσει μήνυση για εξύβριση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το δικαστήριο αποφάσισε πως το βίντεο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί αρχείο και κατ' επέκταση θα πρέπει οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν από την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή  των κατηγορουμένων δημοσιογράφων Νικόλα Βουλέλη (διευθυντής) και Δημ. Ψαρρά (συντάκτης), υιοθετώντας την άποψης της Χρυσής Αυγής.

Ο εισαγγελέας είχε πει πως είναι μεν απολύτως σεβαστό και κατοχυρωμένο το δικαίωμα της ελευθερίας του Τύπου αλλά ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη.

Στην δίκη κατέθεσαν ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νικόλαος Αλεβιζάτος και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τους κατηγορούμενους.

oscar
LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Οι 14 πιο άβολες στιγμές από τα φετινά βραβεία (Photos)

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

brad pit ellada – new
LIFESTYLE

Στο Μενίδι για γυρίσματα ο Μπραντ Πιτ τη Δευτέρα – Το στούντιο και οι σκηνές της… θαλασσοταραχής

iran_missile_new_5678
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτες το Ισραήλ, αμερικανικές βιομηχανίες στον Κόλπο στοχοποιούν οι Φρουροί – «Πρόθυμη η Γαλλία» για το Ορμούζ, λέει ο Τραμπ – Live οι εξελίξεις

Kalamaria (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τον καταδιώκει ο πόλεμος: Έζησε τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και τώρα τα πυραυλικά χτυπήματα στο Ντουμπάι

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
LIFESTYLE

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:10
oscar
LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Οι 14 πιο άβολες στιγμές από τα φετινά βραβεία (Photos)

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

brad pit ellada – new
LIFESTYLE

Στο Μενίδι για γυρίσματα ο Μπραντ Πιτ τη Δευτέρα – Το στούντιο και οι σκηνές της… θαλασσοταραχής

