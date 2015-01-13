Αθώοι οι δημοσιογράφοι της «Εφ.Συν» στη μήνυση Κασιδιάρη

Αθώοι κρίθηκαν οι δημοσιογράφοι της «Εφημερίδας των Συντακτών» ο Δ. Ψαρράς, Ν. Βουλέλης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας, παρά την αντίθεση πρόταση του εισαγγελέα.

Αθώοι κρίθηκαν οι δημοσιογράφοι της «Εφημερίδας των Συντακτών» ο Δ. Ψαρράς, Ν. Βουλέλης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας, παρά την αντίθεση πρόταση του εισαγγελέα.

Η υπόθεση αφορούσε στη δημοσιοποίηση ενός βίντεο τον Δεκέμβριο του 2013 , στο οποίο εμφανίζεται ο προφυλακισμένος βουλευτής της ΧΑ «να υποδύεται τον αρχιφύλακα και να επιβλέπει το ξυλοκόπημα ενός κρατούμενου από δύο υποτιθέμενους αστυνομικούς».

Ο προφυλακισμένος βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, είχε τότε καταθέσει μήνυση για εξύβριση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το δικαστήριο αποφάσισε πως το βίντεο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί αρχείο και κατ' επέκταση θα πρέπει οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν από την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων δημοσιογράφων Νικόλα Βουλέλη (διευθυντής) και Δημ. Ψαρρά (συντάκτης), υιοθετώντας την άποψης της Χρυσής Αυγής.

Ο εισαγγελέας είχε πει πως είναι μεν απολύτως σεβαστό και κατοχυρωμένο το δικαίωμα της ελευθερίας του Τύπου αλλά ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη.

Στην δίκη κατέθεσαν ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νικόλαος Αλεβιζάτος και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τους κατηγορούμενους.