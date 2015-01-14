search
14.01.2015

Ο Ολάντ διαθέτει το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ για τις επιχειρήσεις εναντίον του ISIS

Το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ διαθέτει η Γαλλία για τις επιχειρήσεις ενάντια στον ISIS, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ.

 
Το αεροπλανοφόρο θα ενταχθεί στη δύναμη του διεθνούς συνασπισμού ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος. Μιλώντας στα πληρώματα του αεροπλανοφόρου ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι η δολοφονική επίθεση ισλαμιστών εξτρεμιστών στο Charlie Hebdo την προηγούμενη εβδομάδα «δικαιολογεί την παρουσία του αεροπλανοφόρου» στην Μέση Ανατολή.
 
«Μέσω του Σαρλ ντε Γκωλ θα λαμβάνουμε πληροφορίες, ενώ ίσως διεξαγάγουμε και επιχειρήσεις στο Ιράκ», πρόσθεσε.
 
Η ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού θα σταλεί στον Ινδικό Ωκεανό για να συμμετάσχει σε ναυτικές ασκήσεις.
 

