Συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ από τον… Dr. House – Τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας

Και ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός Hugh Laurie, ο αγαπημένος Dr. House πολλών, έσπευσε να συγχαρεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του στο λογαριασμό του στο Twitter.



Και ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός Hugh Laurie, ο αγαπημένος Dr. House πολλών, έσπευσε να συγχαρεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του στο λογαριασμό του στο Twitter, γράφοντας μάλιστα και «Καλή τύχη» στα ελληνικά.

Bravo Syriza! Must feel like they've just won a giant edition of Storage Wars, but let's hope those boxes are full of good stuff. Καλή τύχη! — Hugh Laurie (@hughlaurie) January 25, 2015 Και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα… @hughlaurie Thank you Dr. — a.tsipras (@atsipras) January 25, 2015