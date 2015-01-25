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25.01.2015 21:05

Συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ από τον… Dr. House – Τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας

25.01.2015 21:05
Συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ από τον… Dr. House - Τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας - Media

Και ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός Hugh Laurie, ο αγαπημένος Dr. House πολλών, έσπευσε να συγχαρεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του στο λογαριασμό του στο Twitter.

 
Και ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός Hugh Laurie, ο αγαπημένος Dr. House πολλών, έσπευσε να συγχαρεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του στο λογαριασμό του στο Twitter, γράφοντας μάλιστα και «Καλή τύχη» στα ελληνικά.

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