28.01.2015 08:54

Τσόμσκι: Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξεγερτική αντίδραση στις καταστροφικές πολιτικές της τρόικας

Δήλωση για το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών και τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έκανε στο Κόκκινο ο σπουδαίος Αμερικάνος φιλόσοφος, συγγραφέας και καθηγητής γλωσσολογίας, Νόαμ Τσόμσκι.

 
Δήλωση για το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών και τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έκανε στο Κόκκινο ο σπουδαίος αμερικάνος φιλόσοφος, συγγραφέας και καθηγητής γλωσσολογίας, Νόαμ Τσόμσκι:   

«Η νίκη του Συριζα είναι, πιστεύω, μια εξεγερτική λαϊκή αντίδραση στις άγριες και καταστροφικές πολιτικές που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από την Τρόικα, μια από πολλές παρόμοιες αντιδράσεις στην Ευρώπη, και μέχρι στιγμής αυτή που πρωταγωνιστεί. Θα υπάρξουν πολλά και πολύ σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια να εφαρμοστούν υγιείς και ανθρώπινες πολιτικές» ανέφερε ο γνωστό διανοητής.
 
«Η επιτυχία δεν θα είναι μόνο νίκη για την Ελλάδα αλλά και για πολλούς άλλους που υπόκεινται στην επίθεση του νεοφιλελευθερισμού στον παγκόσμιο πληθυσμό, επίθεση που παίρνει πολλές μορφές» ανέφερε ο Νόαμ Τσόμσκι.
 
Πηγή: stokokkino.gr

trump 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε μέρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξάγονται στον Λευκό Οίκο

Alexander-Grushko
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικές απειλές προς χώρες της Ευρώπης για τα γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα – Στο «στόχαστρο» και η Ελλάδα

dikastirio-4-1-768×480-1
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι για υπόθεση εκβίασης που κατήγγειλε 74χρονος επιχειρηματίας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: Εμβόλισε περιπολικό και ξέφυγε δύο φορές από τους αστυνομικούς 

‌Qalibaf Aragchi
ΚΟΣΜΟΣ

«Περίεργες» αναφορές για ανατροπές στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης – Παραίτηση Γκαλιμπάφ «βλέπει» το Ισραήλ, διαψεύδουν οι Ιρανοί

benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

venizelos – delfoi 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

kovesi_delfi_new_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

kalxthu
ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

