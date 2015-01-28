Τσόμσκι: Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξεγερτική αντίδραση στις καταστροφικές πολιτικές της τρόικας

Δήλωση για το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών και τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έκανε στο Κόκκινο ο σπουδαίος αμερικάνος φιλόσοφος, συγγραφέας και καθηγητής γλωσσολογίας, Νόαμ Τσόμσκι:

«Η νίκη του Συριζα είναι, πιστεύω, μια εξεγερτική λαϊκή αντίδραση στις άγριες και καταστροφικές πολιτικές που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από την Τρόικα, μια από πολλές παρόμοιες αντιδράσεις στην Ευρώπη, και μέχρι στιγμής αυτή που πρωταγωνιστεί. Θα υπάρξουν πολλά και πολύ σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια να εφαρμοστούν υγιείς και ανθρώπινες πολιτικές» ανέφερε ο γνωστό διανοητής.



«Η επιτυχία δεν θα είναι μόνο νίκη για την Ελλάδα αλλά και για πολλούς άλλους που υπόκεινται στην επίθεση του νεοφιλελευθερισμού στον παγκόσμιο πληθυσμό, επίθεση που παίρνει πολλές μορφές» ανέφερε ο Νόαμ Τσόμσκι.



