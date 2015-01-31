Τέλος και επίσημα η τράπεζα θεμάτων στο λύκειο

Παύει να ισχύει το σύστημα επιλογής θεμάτων κατα 50% απο την τράπεζα θεμάτων για τις εξετάσεις της Α και Β λυκείου απο τις εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2015 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο παιδείας.
Βάσει των όσων ανακοινώθηκαν, ο βαθμός των προαγωγικών εξετάσεων απο φέτος και μέχρι να αλλάξει ριζικά το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα συνυπολογίζεται στο βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων.
Παράλληλα επανέρχεται ο βαθμός προαγωγής 9,5 έως ότου πραγματοποιηθεί συζήτηση καο ουσιαστικά διάλογος για το νέο σύστημα, ενώ παγώνει η αξιολογήση των εκπαιδευτικών.
Αναφορικά με τα φλέγοντα θέματα της παιδείας, η ηγεσία του υπουργείου παιδείας, όπως είχε γράψει το ΠΟΝΤΙΚΙ απο την ´´παρασκευη, ανέφερε πως θα γιβει εκτενής αναφορά στις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
