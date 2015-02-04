Δείτε πώς θερμαινόμενα καθίσματα, αποδείξεις, οδοντόκρεμες και σαμπουάν βλάπτουν το σπέρμα!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου, ταμειακές αποδείξεις, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, ακόμα και ερωτικά βοηθήματα μπορούν εύκολα να γίνουν… εχθροί του σπέρματος, υπεράνω υποψίας, αν λειτουργήσουν συνδυαστικά και σωρρευτικά με άλλα προβλήματα στον οργανισμό.
Θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου, ταμειακές αποδείξεις, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, ακόμα και ερωτικά βοηθήματα μπορούν εύκολα να γίνουν… εχθροί του σπέρματος, υπεράνω υποψίας, αν λειτουργήσουν συνδυαστικά και σωρρευτικά με άλλα προβλήματα στον οργανισμό.
Την επισήμανση έκανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Μικροβιολογίας-Αιματολογίας στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ Πέτρος Σκεπαστιανός, με αφορμή τη συμμετοχή του σε ημερίδα, με θέμα "Περιβάλλον και επιπτώσεις στην κοινωνία και στον άνθρωπο", που θα διεξαχθεί το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς.
"Μερικές φορές, λίγα μικρά 'κακά', μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο 'κακό'" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκεπαστιανός αναφερόμενος στις αιτίες της υπογονιμότητας, συμπληρώνοντας ότι μπορεί "τα απλά πράγματα να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό".
Τα θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούν, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια αξιοζήλευτη πολυτέλεια, αλλά προκαλούν μείωση της ποιότητας σπέρματος.
"Η αυξημένη θερμοκρασία στους όρχεις μπορεί να είναι αρκετή για μείωση της ποιότητας σπέρματος. Το πρόβλημα είναι η άμεση επαφή με πηγή θερμότητας, αφού η αύξηση της θερμοκρασίας του αυτοκινήτου με κλιματιστικό δεν δημιουργεί πρόβλημα" εξήγησε.
Το 40% των ταμειακών αποδείξεων, από την άλλη, εμπεριέχουν βισφενόλη Α, χημική ουσία που διαταράσσει το ενδοκρινικό σύστημα και συνδέεται με καρδιαγγειακά νοσήματα και υπογονιμότητα. Επικίνδυνες είναι και όλες οι "συσκευές ευχαρίστησης" που είναι κατασκευασμένες από βινύλιο, καθώς απελευθερώνει τις φθαλάτες (χημικές) ουσίες που συνδέονται με αλλεργίες, καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες και υπογονιμότητα.
"Τοξικό" μπορεί να αποδειχθεί και το ντους, καθώς φθαλάτες ουσίες βρίσκονται στα αρωματισμένα σαπούνια, τα σαμπουάν και τις πλαστικές κουρτίνες και με την αύξηση της θερμοκρασίας, οι χημικές ουσίες απελευθερώνονται πιο εύκολα.
Για την υπογονιμότητα ενοχοποιείται και η τρικλοζάνη, ένας αντιβακτηριακός παράγοντας που χρησιμοποιείται στις οδοντόκρεμες. Όταν η συγκέντρωση των ουσιών αυτών ανιχνεύεται στον οργανισμό, τα επίπεδα ασβεστίου στο κανάλι ιόντων ασβεστίου των σπερματοζωαρίων αυξάνονται και επηρεάζεται η κίνηση των σπερματοζωαρίων.
"Να ξεκαθαρίσουμε, φυσικά, ότι όλα αυτά επηρεάζουν, όταν συντρέχουν και άλλοι οργανικοί παράγοντες, όπως διαβήτης ή καρδιοπάθεια και δρουν πάντα σωρευτικά" κατέληξε ο κ. Σκεπαστιανός.
Σημειώνεται ότι ως "υπογονιμότητα" ορίζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού να επιτύχει σύλληψη και να αποκτήσει παιδί, ύστερα από τουλάχιστον ένα έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών, χωρίς αντισυλληπτική προστασία. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη "στειρότητα", που είναι η απόλυτη βιολογική αδυναμία τεκνοποίησης.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.