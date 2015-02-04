Δείτε πώς θερμαινόμενα καθίσματα, αποδείξεις, οδοντόκρεμες και σαμπουάν βλάπτουν το σπέρμα!

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου, ταμειακές αποδείξεις, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, ακόμα και ερωτικά βοηθήματα μπορούν εύκολα να γίνουν… εχθροί του σπέρματος, υπεράνω υποψίας, αν λειτουργήσουν συνδυαστικά και σωρρευτικά με άλλα προβλήματα στον οργανισμό.

Θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου, ταμειακές αποδείξεις, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, ακόμα και ερωτικά βοηθήματα μπορούν εύκολα να γίνουν… εχθροί του σπέρματος, υπεράνω υποψίας, αν λειτουργήσουν συνδυαστικά και σωρρευτικά με άλλα προβλήματα στον οργανισμό.

Την επισήμανση έκανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Μικροβιολογίας-Αιματολογίας στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ Πέτρος Σκεπαστιανός, με αφορμή τη συμμετοχή του σε ημερίδα, με θέμα "Περιβάλλον και επιπτώσεις στην κοινωνία και στον άνθρωπο", που θα διεξαχθεί το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς.

"Μερικές φορές, λίγα μικρά 'κακά', μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο 'κακό'" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκεπαστιανός αναφερόμενος στις αιτίες της υπογονιμότητας, συμπληρώνοντας ότι μπορεί "τα απλά πράγματα να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό".

Τα θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούν, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια αξιοζήλευτη πολυτέλεια, αλλά προκαλούν μείωση της ποιότητας σπέρματος.

"Η αυξημένη θερμοκρασία στους όρχεις μπορεί να είναι αρκετή για μείωση της ποιότητας σπέρματος. Το πρόβλημα είναι η άμεση επαφή με πηγή θερμότητας, αφού η αύξηση της θερμοκρασίας του αυτοκινήτου με κλιματιστικό δεν δημιουργεί πρόβλημα" εξήγησε.

Το 40% των ταμειακών αποδείξεων, από την άλλη, εμπεριέχουν βισφενόλη Α, χημική ουσία που διαταράσσει το ενδοκρινικό σύστημα και συνδέεται με καρδιαγγειακά νοσήματα και υπογονιμότητα. Επικίνδυνες είναι και όλες οι "συσκευές ευχαρίστησης" που είναι κατασκευασμένες από βινύλιο, καθώς απελευθερώνει τις φθαλάτες (χημικές) ουσίες που συνδέονται με αλλεργίες, καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες και υπογονιμότητα.

"Τοξικό" μπορεί να αποδειχθεί και το ντους, καθώς φθαλάτες ουσίες βρίσκονται στα αρωματισμένα σαπούνια, τα σαμπουάν και τις πλαστικές κουρτίνες και με την αύξηση της θερμοκρασίας, οι χημικές ουσίες απελευθερώνονται πιο εύκολα.

Για την υπογονιμότητα ενοχοποιείται και η τρικλοζάνη, ένας αντιβακτηριακός παράγοντας που χρησιμοποιείται στις οδοντόκρεμες. Όταν η συγκέντρωση των ουσιών αυτών ανιχνεύεται στον οργανισμό, τα επίπεδα ασβεστίου στο κανάλι ιόντων ασβεστίου των σπερματοζωαρίων αυξάνονται και επηρεάζεται η κίνηση των σπερματοζωαρίων.

"Να ξεκαθαρίσουμε, φυσικά, ότι όλα αυτά επηρεάζουν, όταν συντρέχουν και άλλοι οργανικοί παράγοντες, όπως διαβήτης ή καρδιοπάθεια και δρουν πάντα σωρευτικά" κατέληξε ο κ. Σκεπαστιανός.

Σημειώνεται ότι ως "υπογονιμότητα" ορίζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού να επιτύχει σύλληψη και να αποκτήσει παιδί, ύστερα από τουλάχιστον ένα έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών, χωρίς αντισυλληπτική προστασία. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη "στειρότητα", που είναι η απόλυτη βιολογική αδυναμία τεκνοποίησης.