ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:08
05.02.2015 11:16

JP Morgan: Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας

Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν πρόβλημα άντλησης ρευστότητας μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να μη δέχεται ως ενέχυρο τα ελληνικά ομόλογα, καθώς αυτές θα χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού ELA, αναφέρει η αμερικανική τράπεζα JP Morgan.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης πρέπει να γίνει νωρίτερα από το τέλος Μαΐου.
Με αφορμή την απόφαση της ΕΚΤ, η JP Morgan τονίζει σε έκθεσή της ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών θα γίνεται πλέον από τον ELA, ενώ εκτιμά ότι ένα μικρότερο μέρος της θα γίνεται μέσω της ΕΚΤ, καθώς οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κάποιους τίτλους, όπως ομόλογα που πήραν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ενέχυρο για απευθείας άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ. Αυτή η αλλαγή, σημειώνει η JP Morgan, θα έχει κάποια επίπτωση, επειδή η χρηματοδότηση από τον ELA είναι ακριβότερη (σ.σ.: το επιτόκιο είναι 1,55% αντί 0,05% που είναι το επιτόκιο της ΕΚΤ), αλλά η χρηματοδότηση θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη.
Με την απόφασή της η ΕΚΤ ασκεί πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν πρόκειται να αφήσει χωρίς χρηματοδότηση τις τράπεζες, καθώς αυτό θα προκαλούσε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Εάν ο δανεισμός μέσω του ELA γίνει τεράστιος, η JP Morgan εκτιμά ότι ένα ενδιάμεσο μέτρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους πιστωτές της, θα ήταν οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων. Όσον αφορά στο αίτημα της κυβέρνησης για την έκδοση επιπλέον 10 δισ. ευρώ εντόκων γραμματίων, που θα καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες της έως τον Μάιο, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η ΕΚΤ δεν θα το δεχθεί, επειδή θα αποτελούσε νομισματική χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου.

