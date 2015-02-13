Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν εκνευρίζει την Αν Γουίντουρ (Photos)

Αποφάσισε η Κιμ Καρντάσιαν να παραβρεθούν οικογενειακώς στην Εβδομάδα μόδας στη Νέα Υόρκη και της βγήκε …ξινό. Ή μάλλον ξίνισαν όσοι βρέθηκαν δίπλα σε αυτή και την μικρή της κόρή, Νόρθ.

Η Κιμ κάθισε στην πρώτη σειρά αγακαλιά με την Νόρθ για να καμαρώσουν τον Κάνι Γουέστ, ο οποίος συνεργάστηκε με την Adidas, αλλά εδώ που τα λέμε η επίδειξη μόδας δεν είναι και παιδότοπος για να διασκεδάσει η μικρή. Έτσι, δεν άργησε να δείξει ότι δυσανασχετούσε και γκρίνιαζε συνεχώς.

Δίπλα τους καθόταν η αγέλαστη κυρία, η μαντάμ Vogue, η Άννα Γουίντουρ, η οποία επίσης, δεν έκρυψε την δυσαρέσκεια της. Έτσι, η Κιμ αναγκάστηκε να πάρει την Νόρθ και να γίνουν καπνός.