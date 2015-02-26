H Lady Gaga (ξανα) γίνεται ηθοποιός για το «American Horror Story» (Video)

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H Αμερικανίδα σταρ αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο την συμμετοχή της στη πέμπτη σεζόν του «American Horror Story».

Η Lady Gaga μεταμορφώνεται ξανά σε ηθοποιό για τις ανάγκες της πέμπτης συνέχειας της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς τρόμου «American Horror Story». Ωστόσο, οι Ράιαν Μέρφι και Μπράντ Φλάτσακ δεν έχουν διαρρεύσει περισσότερες πληροφορίες για τη νέα σεζόν που θα διαδεχθεί το «Freak Show», εκτός από τον υπότιτλο που είναι «Hotel».



Πάντως αυτή δεν θα είναι η πρώτη εμφάνιση Lady Gaga στην τηλεόραση. Το βιογραφικό της Αμερικανίδας σταρ περιλαμβάνει τη συμμετοχή της στους «Sopranos» και τους «Simpsons» – σ' ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην ίδια – ενώ χρεώνεται και μικρούς ρόλους στον κινηματογράφο όπως στο δεύτερο μέρος του «Machete» και στο «Sin City: A Dame to Kill For», αμφότερα σε σκηνοθεσία Ρομπέρτ Ροντρίγκεζ.