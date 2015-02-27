Έκλεψαν το «οσκαρικό» φόρεμα της Λουπίτα Νιόνγκο αξίας 150.000 δολαρίων (Photos)

Το φόρεμα του οίκου μόδας Calvin Klein με το οποίο εμφανίστηκε στη φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο εκλάπη, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αστυνομία.



Τη βραδινή τουαλέτα αξίας 150.000 δολαρίων, διακοσμημένη με 6.000 λευκές πέρλες, σχεδίασε ειδικά για τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό ο Φρανσίσκο Κόστα για τον οίκο Calvin Klein.

Το φόρεμα εκλάπη από το δωμάτιο της Νιόνγκο στο London Hotel του δυτικού Χόλιγουντ την Τετάρτη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος Άντζελες. «Η κυρία Νιόνγκο δεν βρισκόταν στο δωμάτιό της την ώρα της κλοπής», δήλωσε στο Reuters η ίδια πηγή.

Η ίδια η ηθοποιός είπε στο Reuters ότι είχε κι εκείνη βοηθήσει στον σχεδιασμό του μοναδικού αυτού φορέματος, εμπνευσμένου από τον ωκεανό.Η Λουπίτα Νιόνγκο, 31 ετών, κέρδισε πέρυσι το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος».