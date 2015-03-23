Ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου

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O πυρήνας Ηρακλείου του «Αντιφασιστικού Μετώπου – ‘Ατυπη Αναρχική Ομοσπονδία – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI – IRF)» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.
O πυρήνας Ηρακλείου του «Αντιφασιστικού Μετώπου – ‘Ατυπη Αναρχική Ομοσπονδία – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI – IRF)» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.
Οι δράστες έβαλαν φωτιά σε μια από τις πόρτες του Δικαστικού Μεγάρου και τοποθέτησαν γκαζάκι το οποίο εξερράγη.
Σε προκήρυξη, που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου το FAI-IRF, υποστηρίζει ότι η επίθεση, που έγινε σε ένδειξη συμπαράστασης στους φυλακισμένους απεργούς πείνας, ήταν συμβολική.
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