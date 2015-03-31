Τα φυτοφάρμακα βλάπτουν σοβαρά το σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι άνδρες που συχνά τρώνε φρούτα και λαχανικά, τα οποία περιέχουν υψηλά επίπεδα ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων και άλλων φυτοφαρμάκων, εμφανίζουν μικρότερη ποσότητα και χειρότερη ποιότητα σπέρματος και άρα πιθανώς (αλλά όχι σίγουρα) μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι άνδρες που συχνά τρώνε φρούτα και λαχανικά, τα οποία περιέχουν υψηλά επίπεδα ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων και άλλων φυτοφαρμάκων, εμφανίζουν μικρότερη ποσότητα και χειρότερη ποιότητα σπέρματος και άρα πιθανώς (αλλά όχι σίγουρα) μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Η μελέτη, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις από την άποψη της δημόσιας υγείας, είναι η πρώτη του είδους της που συσχετίζει άμεσα την περιεκτικότητα των φρέσκων τροφίμων σε φυτοφάρμακα με την ανδρική γονιμότητα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει αποδειχτεί ότι αν κανείς τρώει μόνο βιολογικά φρούτα και λαχανικά, που έχουν λιγότερα φυτοφάρμακα, όντως θα βελτιώσει το σπέρμα του, αλλά είναι κάτι πιθανό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή διαιτητικής και επιδημιολογίας Χόρχε Τσαβάρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο κορυφαίο περιοδικό για θέματα ανθρώπινης αναπαραγωγής “Human Reproduction”, ανέλυσαν 338 δείγματα σπέρματος από 155 άνδρες ηλικίας 18 έως 55 ετών, που επισκέπονταν κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η ποιότητα του σπέρματος, στη συνέχεια, συσχετίστηκε με τη διατροφή.

Η ανάλυση έδειξε ότι όσοι άνδρες έτρωγαν περισσότερα φρούτα και λαχανικά (τουλάχιστον μιάμιση μερίδα ημερησίως), που περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων, είχαν κατά μέσο όρο 49% λιγότερα σπερματοζωάρια ανά εκσπερμάτιση και 32% λιγότερα φυσιολογικά σπερματοζωάρια, σε σχέση με όσους κατανάλωναν λιγότερα τρόφιμα με φυτοφάρμακα (το πολύ μισή μερίδα την ημέρα).

Από την άλλη, η ποσότητα των φρούτων και λαχανικών (άσχετα με τα φυτοφάρμακα που περιείχαν) δεν σχετιζόταν με την ποιότητα του σπέρματος. Μάλιστα, όσοι έτρωγαν περισσότερα φρούτα και λαχανικά με λίγα φυτοφάρμακα, είχαν αυξημένα κατά 37% τα φυσιολογικά σπερματοζωάριά τους.

«Τα ευρήματά μας δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών γενικά. Στην πραγματικότητα, βρήκαμε ότι η συνολική ποσότητα που καταναλώνεται, είναι τελείως άσχετη με την ποιότητα του σπέρματος», δήλωσε ο Χόρχε Τσαβάρο και επεσήμανε ότι το πρόβλημα έγκειται στα τυχόν αυξημένα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων στα φρέσκα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, μικρές ποσότητες φυτοφαρμάκων περιέχουν τα φασόλια, τα όσπρια, τα κρεμμύδια και τα γκρέιπφρουτ. Αντίθετα, αυξημένα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων ανιχνεύονται στο σπανάκι, στις φράουλες, στα μήλα και στα αχλάδια.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η έκθεση στα φυτοφάρμακα μέσω της διατροφής φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία της σπερματογένεσης στους άνδρες, πρόσθεσαν, όμως, ότι το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με μεγαλύτερη μελέτη. Επίσης, επεσήμαναν ότι επειδή η πρώτη αυτή έρευνα συμπεριέλαβε μόνο άνδρες με προϋπάρχοντα προβλήματα γονιμότητας, οι οποίοι επισκέπτονταν κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι ασαφές κατά πόσο τα ευρήματα μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του ανδρικού πληθυσμού και πόσο σοβαρή είναι η πιθανή επίπτωση για τον μέσο άνδρα.

Ακόμα, η έρευνα δεν διέκρινε μεταξύ συμβατικών και βιολογικών φρούτων και λαχανικών, κάτι που θα είχε ενδιαφέρον. Σημειωτέον, εξάλλου, ότι η χρήση φυτοφαρμάκων, τόσο από άποψη ποσότητας, όσο και ποιότητας, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η μελέτη πάντως δεν «ενοχοποιεί» κάποια συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, αλλά όλα λίγο πολύ.

Οι ερευνητές, επεσήμαναν ότι σε μερικές περιπτώσεις ένα καλό πλύσιμο πριν την κατανάλωση, απομακρύνει τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, αλλά όχι σπάνια οι χημικές αυτές ουσίες έχουν εισχωρήσει μέσα στο φρούτο ή στο λαχανικό, οπότε και το καλύτερο πλύσιμο είναι ανεπαρκές.

Η κακή ποιότητα σπέρματος είναι η κύρια αιτία για τις δυσκολίες ενός ζευγαριού να πιάσει παιδί στην εποχή μας και συνιστά ένα από τα συχνότερα ιατρικά προβλήματα για τους νέους άνδρες. Επιπλέον, αποτελεί γενικότερο δείκτη για την υγεία και το προσδόκιμο ζωής ενός άνδρα.