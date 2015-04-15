Η Philip Morris μηνύει την Ουρουγουάη γιατί έχει…αποτελεσματικούς αντικαπνιστικούς νόμους!

Η Ουρουγουάη επέβαλλε το 80% του πακέτου τσιγάρων να καλύπτεται από προειδοποιήσεις για την υγεία και γραφικές εικόνες, καθώς το κάπνισμα στη χώρα είχε φθάσει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους καθημερινά.

Η Ουρουγουάη επέβαλλε το 80% του πακέτου τσιγάρων να καλύπτεται από προειδοποιήσεις για την υγεία και γραφικές εικόνες, καθώς το κάπνισμα στη χώρα είχε φθάσει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους καθημερινά.

Ο παγκόσμιος κολοσσός Philip Morris τότε αντεπιτέθηκε…

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