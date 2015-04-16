Αυτό είναι το γυναικείο προφυλακτικό που προσφέρει, εκτός από ασφάλεια και οργασμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αρχικά υπήρχαν προφυλακτικά μόνο για άνδρες, μετά δημιουργήθηκαν προφυλακτικά και για γυναίκες.
Αρχικά υπήρχαν προφυλακτικά μόνο για άνδρες, μετά δημιουργήθηκαν προφυλακτικά και για γυναίκες, το νέο όμως προφυλακτικό για γυναίκες που θα δείτε προσφέρει και κάτι άλλο: Οργασμούς σε κάθε ερωτική πράξη. Διαβάστε περισσότερα στο Invitromagazine.gr.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.