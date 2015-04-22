Στα 10 καλύτερα νησιά στον κόσμο η Σαντορίνη, σύμφωνα με το TripAdvisor

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη δική του λίστα με τα 10 καλύτερα νησιά στον κόσμο δημοσίευσε το TripAdvisor συμβουλεύοντας όσους ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επόμενες διακοπές τους ή το ταξίδι ταυ γάμου τους να της «ρίξουν πρώτα μια ματιά».

Τη δική του λίστα με τα 10 καλύτερα νησιά στον κόσμο δημοσίευσε το TripAdvisor συμβουλεύοντας όσους ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επόμενες διακοπές τους ή το ταξίδι ταυ γάμου τους να της «ρίξουν πρώτα μια ματιά». Πάντως μόνο δύο ευρωπαϊκοί προορισμοί συμπεριλαμβάνονται στην λίστα, αφού οι ταξιδιώτες που έχουν ψηφίσει επιλέγουν κυρίως τροπικά νησιά.

Στην κορυφή της λίστας είναι το νησί Προβιντενσιάλες στην Καραϊβική που διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες στον κόσμο. Το νησί είχε έρθει δεύτερο στην περσινή ψηφοφορία.

Στη δεύτερη θέση είναι το Μάουι στη Χαβάη, στην τρίτη το Ροατάν στην Ονδούρα και στην τέταρτη θέση η δική μας Σαντορίνη. Το νησί για το ταξίδι του μέλιτος σας όπως αναφέρεται.

Η λίστα συμπληρώνεται με το Κο Ταο στην Ταϋλάνδη, τη Μαδέρα στην Πορτογαλία, το Μπαλί στην Ινδονησία, τον Μαυρίκιο, τα Μπόρα Μπόρα στην γαλλική Πολυνησία και το Φερνάντο ντε Νορόνια στη Βραζιλία.