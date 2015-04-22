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22.04.2015 10:26

Στα 10 καλύτερα νησιά στον κόσμο η Σαντορίνη, σύμφωνα με το TripAdvisor

22.04.2015 10:26
Τέλος στις νέες οικοδομές για 1,5 χρόνο σε Μύκονο και Σαντορίνη - Media

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Τη δική του λίστα με τα 10 καλύτερα νησιά στον κόσμο δημοσίευσε το TripAdvisor συμβουλεύοντας όσους ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επόμενες διακοπές τους ή το ταξίδι ταυ γάμου τους  να της «ρίξουν πρώτα μια ματιά».

 

Τη δική του λίστα με τα 10 καλύτερα νησιά στον κόσμο δημοσίευσε το TripAdvisor συμβουλεύοντας όσους ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επόμενες διακοπές τους ή το ταξίδι ταυ γάμου τους  να της «ρίξουν πρώτα μια ματιά». Πάντως μόνο δύο ευρωπαϊκοί προορισμοί συμπεριλαμβάνονται στην λίστα, αφού οι ταξιδιώτες που έχουν ψηφίσει επιλέγουν κυρίως τροπικά νησιά.

Στην κορυφή της λίστας είναι το νησί Προβιντενσιάλες στην Καραϊβική που διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες στον κόσμο. Το νησί είχε έρθει δεύτερο στην περσινή ψηφοφορία.

Στη δεύτερη θέση είναι το Μάουι στη Χαβάη, στην τρίτη το Ροατάν στην Ονδούρα και στην τέταρτη θέση η δική μας Σαντορίνη. Το νησί για το ταξίδι του μέλιτος σας όπως αναφέρεται.

Η λίστα συμπληρώνεται με το Κο Ταο στην Ταϋλάνδη, τη Μαδέρα στην Πορτογαλία, το Μπαλί στην Ινδονησία, τον Μαυρίκιο, τα Μπόρα Μπόρα στην γαλλική Πολυνησία και το Φερνάντο ντε Νορόνια στη Βραζιλία.  

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