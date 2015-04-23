Λαμπερή καινούργια επιδερμίδα, με τη βοήθεια νέου λέιζερ και ραδιοσυχνοτήτων RF

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Ανανεωμένοι, όμορφοι και με ανεβασμένη διάθεση μπορούμε να υποδεχτούμε το καλοκαίρι…
Ανανεωμένοι, όμορφοι και με ανεβασμένη διάθεση μπορούμε να υποδεχτούμε το καλοκαίρι χάρη στην Καινοτόμο Ελάχιστα Επεμβατική Θεραπεία με ραδιοσυχνότητες RF, η οποία αναζωογονεί το δέρμα, βελτιώνοντας την ελαστικότητά του, αλλά και το νέο λέιζερ που αντιμετωπίζει πανάδες, δυσχρωμίες, χαλάρωση και φακίδες.
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