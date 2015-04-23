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Ιn Vitro ΙN VITRO

23.04.2015 12:33

Λαμπερή καινούργια επιδερμίδα, με τη βοήθεια νέου λέιζερ και ραδιοσυχνοτήτων RF

23.04.2015 12:33
Λαμπερή καινούργια επιδερμίδα, με τη βοήθεια νέου λέιζερ και ραδιοσυχνοτήτων RF - Media

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Ανανεωμένοι, όμορφοι και με ανεβασμένη διάθεση μπορούμε να υποδεχτούμε το καλοκαίρι…

 

Ανανεωμένοι, όμορφοι και με ανεβασμένη διάθεση μπορούμε να υποδεχτούμε το καλοκαίρι χάρη στην Καινοτόμο Ελάχιστα Επεμβατική Θεραπεία με ραδιοσυχνότητες RF, η οποία αναζωογονεί το δέρμα, βελτιώνοντας την ελαστικότητά του, αλλά και το νέο λέιζερ που αντιμετωπίζει πανάδες, δυσχρωμίες, χαλάρωση και φακίδες.

Διαβάστε τί λενε οι επιστήμονες στο InVitroMagazine.gr

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:22
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Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

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