Μικρές εστίες έντασης πλέον στη Βαλτιμόρη (Photos)

Η ηρεμία επιστρέφει σταδιακά μετά τα έντονα επεισόδια που ξέσπασαν μετά την κηδεία του νεαρού μαύρου Φρέντι Γκρέι, ο οποίος απεβίωσε όταν τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη κατά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα. Για το θάνατο του Αφροαμερικανού έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα έξι αστυνομικοί.

Οι δρόμοι της πόλης για περισσότερες από 20 ώρες είχαν μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, με αποτέλεσμα η Βαλτιμόρη να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με περισσότερους από 5.000 άνδρες της Εθνοφρουράς να καλούνται να αποκαταστήσουν την τάξη, αντιμετωπίζοντας τους διαδηλωτές. Πρόκειται για τα πιο σοβαρά έπειτα από εκείνα στο Φέργκιουσον του Μιζούρι το περασμένο καλοκαίρι.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας πριν από λίγο, τόνισε: «Η ηρεμία επιστρέφει στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης, με εξαίρεση λίγες φωτιές σε αυτοκίνητα και σε δρόμους».

Λίγη ώρα μετά την κηδεία του 25χρονου Φρέντι Γκρέι, ομάδες νεαρών, αποτελούμενες κυρίως από μαθητές λυκείων που σχολούσαν, επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων πετώντας πέτρες, τούβλα, μπουκάλια. Σουπερμάρκετ λεηλατήθηκαν και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν, μαζί με ιδιωτικά αυτοκίνητα και περιπολικά.

Οι αρχές της πόλης αποφάσισαν να καλέσουν ενισχύσεις και χιλιάδες αστυνομικοί της περιοχής καθώς και μέλη της Εθνοφρουράς του Μέριλαντ αναπτύχθηκαν στη Βαλτιμόρη.

Η δήμαρχος της πόλης Στέφανι Ρόλιγκ-Μπλέικς ανακοίνωσε επίσης την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 10 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί για μία εβδομάδα.

Οι σοβαρότερες ταραχές επικεντρώθηκαν στον βορειο-δυτικό τομέα της πόλης.

Δεκαπέντε αστυνονομικοί τραυματίσθηκαν, έξι από τους οποίους σοβαρά. Επιθέσεις δέχθηκαν επίσης δημοσιογράφοι και καταγγέλθηκαν κλοπές δημοσιογραφικού εξοπλισμού.

Είκοσι επτά άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να εντοπίσει μέσα από τις κάμερες ασφαλείας τους δράστες των επιθέσεων.

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στη Βαλτιμόρη θα παραμείνουν σήμερα κλειστά

Ο θάνατος του Γκρέι την 19η Απριλίου προκάλεσε νέα κατακραυγή για τη μεταχείριση των Αφροαμερικανών από την αστυνομία—που προστέθηκε στις διαδηλώσεις της περασμένης χρονιάς εξαιτίας των θανάτων άοπλων μαύρων ανδρών στο Φέργκιουσον, στη Νέα Υόρκη και αλλού.

Η νέα Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Λορέτα Λιντς, που είχε ορκιστεί μόλις σήμερα το πρωί, δήλωσε: «Καταδικάζω τις παράλογες πράξεις βίας από ορισμένα πρόσωπα στη Βαλτιμόρη οι οποίες είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνδρες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, να καταστραφούν περιουσίες και να διαταραχθεί η κοινωνική ειρήνη στην πόλη» και πρόσθεσε: «θα διαθέσω όλους τους πόρους του υπουργείου Δικαιοσύνης για την προστασία των ανθρώπων που απειλούνται, την έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και την εξασφάλιση του τέλους της βίας».

