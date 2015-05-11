Ο νέος «Χιου Χέφνερ» κτίζει την «Candyshop Mansion» του (Photos)

Την δική του «Playboy Mansion» φιλοδοξεί να κτίσει ο Αυστραλός Travers Beynon.

Ο Beynon πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση του ονείρου του, καθώς έχει κληρονομήσει την αυστραλική καπνοβιομηχανία Freechoice Tobacco. Ο κληρονόμος, ο οποίος είναι πρώην ποδοσφαιριστής και μοντέλο, αυτοαποκαλείται «Candyman» και επιθυμεί να βαφτίσει την δική του βίλα «Candyshop Mansion».

«Το όραμά μου είναι να φτιάξω ένα τεράστιο ψυχαγωγικό δρώμενο για ενήλικες» δήλωσε ο Beynon. Ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει αναρτήσει περίπου 700 φωτογραφίες από τα άγρια πάρτι που διοργανώνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Η χρήση των κοινωνικών δικτύων για την διαφήμιση του καπνίσματος και την πώληση προϊόντων καπνού είναι παράνομη και υπονομεύει τα αυστηρά μέτρα ελέγχου του καπνού» επισημαίνει ο Οργανισμός Καρκίνου της Αυστραλίας.