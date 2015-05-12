Νέα θεραπεία με βλαστοκύτταρα καταπολεμά την αρθρίτιδα

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STOP στην οστεοαρθρίτιδα που πλήττει και τις αρθρώσεις του χεριού (ώμος, καρπός, δάκτυλα) βάζουν πλέον οι ορθοπαιδικοί με τη χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων!
STOP στην οστεοαρθρίτιδα που πλήττει και τις αρθρώσεις του χεριού (ώμος, καρπός, δάκτυλα) βάζουν πλέον οι ορθοπαιδικοί με τη χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων!
Δείτε τη νέα μέθοδο το στο InVitroMagazine.gr
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