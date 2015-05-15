Στα χέρια της αστυνομίας 39χρονος για παραισθησιογόνα μανιτάρια

Παραισθησιογόνα μανιτάρια και ακατέργαστη κάνναβη κατηγορείται ότι κατείχε 39χρονος, που συνελήφθη στην Κατερίνη για εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παραισθησιογόνα μανιτάρια και ακατέργαστη κάνναβη κατηγορείται ότι κατείχε 39χρονος, που συνελήφθη στην Κατερίνη για εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Κατερίνης βρήκαν στο σπίτι του ποσότητες αποξηραμένων και χλωρών παραισθησιογόνων μανιταριών -αποκαλούμενα κι ως «μαγικά μανιτάρια»- συνολικού βάρους 119,5 γραμ., τρία δοχεία ανάπτυξης παραισθησιογόνων μανιταριών, ακατέργαστο χασίς βάρους 25,8 γραμ. και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 39χρονος είχε εισαγάγει τα παραπάνω δοχεία ανάπτυξης από την Ολλανδία.