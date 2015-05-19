Ουίσκι, μέντα, τσιχλόφουσκα, χασίς: Γυναίκες και άνδρες δοκιμάζουν γεύσεις προφυλακτικών και καταγράφουν τις αντιδράσεις (video)

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Τα προφυλακτικά εκτός από το να εμποδίζουν τη μετάδοση ασθενειών κατά τη διάρκεια του σεξ, έχουν αποκτήσει και άλλες πιο ψυχαγωγικές ιδιότητες όπως είναι το χρώμα και η γεύση.
Τα προφυλακτικά εκτός από το να εμποδίζουν τη μετάδοση ασθενειών κατά τη διάρκεια του σεξ, έχουν αποκτήσει και άλλες πιο ψυχαγωγικές ιδιότητες όπως είναι το χρώμα και η γεύση.
Έτσι λοιπόν είναι πολλές οι εταιρίες που προσπαθούν να πρωτοτυπήσουν λανσάροντας όλο και πιο παράξενες γεύσεις, με το αποτέλεσμα να κρίνεται το λιγότερο αμφιλεγόμενο.
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