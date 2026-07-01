Φορολογικές δηλώσεις: Το 80% έχει ήδη υποβληθεί – 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία για τις τροποποιητικές

Στα 1.886 ευρώ ανέρχεται ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν μέχρι τώρα χρεωστικό εκκαθαριστικό από την Εφορία, 15 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το 80% των υπόχρεων υπέβαλαν ήδη τις φορολογικές δηλώσεις τους, και περίπου το 30% πληρώνουν πρόσθετο φόρο ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΕΡΤnews έχουν υποβληθεί πάνω από 5,55 εκατ. δηλώσεων σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία των εκκαθαριστικών δείχνει ότι:

Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με τον έξτρα φόρο που έχει βεβαιωθεί να υπερβαίνει ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ ή τα 1.866 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Το 30,49% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι πιστωτικές με το ποσό την επιστροφής φόρου να φτάνει ήδη τα 514,5 εκατ. ευρώ ή 304 ευρώ κατά μέσο όρο.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις (35,7%) βγαίνουν μηδενικές, χωρίς να προκύπτει υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

Επιστροφές φόρου με διαδικασίες εξπρές

Οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό γίνονται με διαδικασίες εξπρές.

Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους.

Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης), χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Περιθώρια για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα

Στις 15 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην αρχική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων. Προσθήκες ή διορθώσεις σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.

Σημειώνεται ότι με την είσοδο στην πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αλλάξει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ή να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς όπως οι κωδικοί 787-788 που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου, δηλαδή εισοδήματα παλαιότερων ετών τα οποία μπορούν να επικαλεστούν για να καλύψουν τεκμήρια και να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Νέα εκκαθάριση μετά την τροποποιητική δήλωση

Μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων, θα προκύψει μια νέα δήλωση στη θέση της αρχικής που θα ακυρωθεί. Θα ακολουθήσει νέα εκκαθάριση με τα πρόσθετα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο.

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