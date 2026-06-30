ΟΤΕ: Από Ιούλιο το πείραμα με 4ήμερη εργασία, τηλεργασία και ευέλικτο ωράριο – Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους, δηλώσεις στο topontiki.gr

Η συζήτηση γύρω από τη μείωση του χρόνου εργασίας, την τηλεργασία και τη μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση της καθημερινότητας των εργαζομένων έχει ανοίξει εδώ και χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πλέον, το σχετικό εγχείρημα περνά και στην Ελλάδα, με τον ΟΤΕ να θέτει σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου ένα πιλοτικό πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις εργασιακές σχέσεις της επόμενης ημέρας.

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εισάγει ένα ευρύ πλαίσιο ευέλικτων μορφών απασχόλησης, οι οποίες θα εφαρμοστούν αρχικά στις Διευθύνσεις Πληροφορικής (IT) και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), με διάρκεια ενός έτους. Εφόσον το εγχείρημα αποδειχθεί λειτουργικό και αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους εργαζόμενους, θα εξεταστεί η επέκτασή του και σε άλλες υπηρεσίες του Ομίλου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί τα τελευταία χρόνια στον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της χώρας, καθώς για πρώτη φορά θεσμοθετούνται οργανωμένα διαφορετικά μοντέλα εργασίας, δίνοντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει πέντε διαφορετικές μορφές ευελιξίας.

Η πρώτη αφορά τον συνδυασμό φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα.

Η δεύτερη δίνει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας με τέσσερις δεκάωρες ημέρες και μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.

Η τρίτη προβλέπει ευέλικτη κατανομή του χρόνου εργασίας με δυνατότητα συσσώρευσης επιπλέον ωρών, οι οποίες μετατρέπονται σε πρόσθετη άδεια.

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα τηλεργασίας από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεκριμένο αριθμό ημερών κάθε χρόνο.

Προβλέπεται δε και η δυνατότητα προσωρινής μείωσης του ημερήσιου χρόνου εργασίας έως τέσσερις ώρες, με αντίστοιχη αναλογική προσαρμογή των αποδοχών.

Η φιλοσοφία της διοίκησης του ΟΤΕ είναι ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ευελιξία και στον σεβασμό των αναγκών των ανθρώπων, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να οργανώνουν καλύτερα την καθημερινότητά τους χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα και η συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Το πρόγραμμα, άλλωστε, εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Οργανισμού για τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού μοντέλου εργασίας, προσαρμοσμένου στις αλλαγές που έφερε η πανδημία αλλά και στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπου η ευελιξία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για την προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένων στελεχών.

Ασφαλιστικές δικλείδες – Τι λέει η πλευρά των εργαζομένων

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επιμένουν ότι η ουσία της συμφωνίας δεν βρίσκεται μόνο στην τετραήμερη εργασία, αλλά κυρίως στις ασφαλιστικές δικλείδες που συνοδεύουν την εφαρμογή της.

Ο πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ Θεόφιλος Μπιρμπιλής, μιλώντας στο topontiki.gr, ξεκαθαρίζει εξαρχής ότι η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί λανθασμένα μόνο στην τετραήμερη εργασία: «Δεν πρόκειται αποκλειστικά για τετραήμερη εργασία, αλλά για ένα ευρύτερο πλαίσιο ευέλικτων μορφών εργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμα «βασίζεται σε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας και κυρίως είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με τους εργαζομένους και τα συνδικάτα, διασφαλίζοντας ότι καμία αλλαγή δεν γίνεται μονομερώς από την εταιρεία».

Όπως εξηγεί, ο πυρήνας της συμφωνίας δεν είναι η αλλαγή του εβδομαδιαίου προγράμματος, αλλά η βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων. «Ο πρωταρχικός στόχος είναι η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι το νέο μοντέλο αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα «γυναίκες, νέες μητέρες και μονογονεϊκές οικογένειες».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στον εθελοντικό χαρακτήρα του προγράμματος. «Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και η συμμετοχή είναι καθολικά εθελοντική. Μόνο ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση και αυτό το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός έτους και δεν μπορεί να εφαρμοστεί συνεχόμενα από τον ίδιο εργαζόμενο. Επίσης, θα συσταθεί επιτροπή για την παρακολούθηση της διαδικασίας και της εξέλιξής της».

Ο ίδιος εξηγεί αναλυτικά τις δυνατότητες που δίνονται στους εργαζόμενους μέσα από το νέο πλαίσιο. «Υπάρχει δυνατότητα τετραήμερης εργασίας με μειωμένο ωράριο, για παράδειγμα τετράωρη εργασία με ανάλογη μείωση αποδοχών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές, δηλαδή εργασία τέσσερις ημέρες επί δέκα ώρες, με αποτέλεσμα μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα. Επιπλέον προβλέπεται εργασία τέσσερις ημέρες επί δώδεκα ώρες και μία ημέρα επί οκτώ ώρες, ώστε η επιπλέον ημέρα άδειας να μπορεί να λαμβάνεται συγκεντρωτικά μέσα στο έτος έως οκτώ φορές.»

Παράλληλα σπεύδει να αποσαφηνίσει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δουν δυσμενείς συνέπειες στις αποδοχές ή στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

«Εκτός από την επιλογή μειωμένου ωραρίου, οι αποδοχές και η αξιολόγηση των εργαζομένων δεν θα μειώνονται. Έχει διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή δεν θα στιγματίσει τους εργαζομένους.»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, η εφαρμογή αφορά σε πρώτη φάση αποκλειστικά τον ΟΤΕ και όχι συνολικά τον Όμιλο, ενώ η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος είναι άμεση, από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου».

Μόνο με επιλογή των εργαζομένων

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου ΕΣΕ κ. Θανάσης Βενέτης μιλώντας στο topontiki σχολίασε ότι «την υπογραφή της σύμβασης την είχε το πρωτοβάθμιο Σωματείο και είναι ένα πρόγραμμα που είναι καθαρά επιλογή των συναδέλφων όπου σύμφωνα με τις ανάγκες τους που μπορούν να προκύψουν μέσα στην καθημερινότητα, να επιλέξουν κάποιες ευέλικτες μορφές εργασίας. Είναι μόνο κατόπιν επιθυμίας και αίτησης των συναδέλφων δεν μπορεί να τις επιβάλλει. Και ο κάθε συνάδελφος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο πρόγραμμα μέσα στη διάρκεια του έτους και να επωφεληθούν ανάλογα τις ανάγκες τους».

Και ξεκαθαρίζει ότι «ως Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΕ, θεωρούμε ότι η υπογραφή της συγκεκριμένης Σύμβασης αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη θεσμική κατοχύρωση επιλογών ευελιξίας στην εργασία, με κανόνες, όρια και συλλογική παρακολούθηση. Η ευελιξία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε εργαλείο πίεσης ή απορρύθμισης. Πρέπει να λειτουργεί υπέρ του εργαζομένου, να απαντά σε πραγματικές ανάγκες και να εφαρμόζεται με διαφάνεια, ισονομία και σεβασμό στα δικαιώματα όλων. Το Σωματείο μας θα παρακολουθεί στενά την πιλοτική εφαρμογή της Σύμβασης και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται, ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να λειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων και όχι εις βάρος τους».

Όχι μονομερή εφαρμογή

Στην ίδια κατεύθυνση με τον πρόεδρο της ΟΜΕ – ΟΤΕ κινείται και ο γραμματέας της Ομοσπονδίας, Ανδρέας Κατσιαμάκης, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης είχε ως βασικό στόχο να διασφαλίσει ότι οι νέες μορφές εργασίας δεν θα εφαρμοστούν μονομερώς από την εργοδοσία.

«Το συνδικάτο πίεσε για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης προκειμένου να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη εφαρμογή των ευέλικτων ρυθμίσεων και τυχόν εργοδοτική πίεση στους εργαζομένους». Όπως εξηγεί, η συμφωνία έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. «Η σύμβαση έχει αρχική διάρκεια ενός έτους και αφορά μόνο δύο δομές του ΟΤΕ: το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) και το τμήμα Πληροφορικής (IT). Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για όποιον συνάδελφο επιθυμεί να τις υιοθετήσει». Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική ασφαλιστική δικλείδα αποτελεί η σύσταση κοινής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν τόσο εκπρόσωποι της εργοδοσίας όσο και του συνδικαλιστικού κινήματος. «Έχει συσταθεί μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει τόσο το συνδικάτο όσο και εκπρόσωποι της εργοδοσίας, με σκοπό τον έλεγχο της διαδικασίας και τη διασφάλιση ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα πιέζεται να αποδεχθεί τις ρυθμίσεις». Ο κ. Κατσιαμάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σε μία ακόμη παρανόηση που, όπως υποστηρίζει, κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση. «Η “τετραήμερη εργασία” στην Ελλάδα, όπως λανθασμένα ερμηνεύεται, δεν σημαίνει τέσσερις οκτάωρες εργάσιμες ημέρες, αλλά τέσσερις δεκάωρες εργάσιμες ημέρες». Όπως σημειώνει, οι προβλέψεις αυτές δεν αποτελούν νέα νομοθετική ρύθμιση αλλά αξιοποιούν ήδη υφιστάμενες διατάξεις. «Οι εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο ρόλος του συνδικάτου ήταν να συνυπογράψει για να διασφαλίσει την απουσία εργοδοτικής πίεσης». Ο ίδιος φέρνει μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη το νέο πλαίσιο ευελιξίας. «Μητέρες ή πατεράδες μπορούν να εργάζονται το πρωί από το γραφείο, να φύγουν για να παραλάβουν το παιδί τους από το σχολείο και να συνεχίσουν την εργασία τους από το σπίτι». Αντίστοιχα, όπως επισημαίνει, προβλέπεται και η δυνατότητα τηλεργασίας από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεκριμένο αριθμό ημερών κάθε χρόνο, δίνοντας στους εργαζόμενους μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων χωρίς να διακόπτεται η εργασιακή τους δραστηριότητα.

Συνολικό πλαίσιο διευκολύνσεων

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση δίνει και ο γραμματέας του Συλλόγου ΕΣΕ, Γιώργος Λάμπρου, ο οποίος υπογραμμίζει ότι στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να αποκτήσει ο εργαζόμενος μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την καθημερινότητά του, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει στο topontiki.gr, «το πιλοτικό πρόγραμμα δεν αφορά μόνο την τετραήμερη εργασία, αλλά ένα συνολικό πλαίσιο διευκολύνσεων που επιτρέπει στους εργαζόμενους να προγραμματίζουν καλύτερα τόσο την εργασία όσο και την προσωπική τους ζωή. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, για παράδειγμα από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη. Οι επιπλέον ώρες εργασίας που συμπληρώνουν το οκτάωρο της πέμπτης ημέρας μπορούν να αξιοποιηθούν με δύο τρόπους: είτε ως ρεπό την ίδια εβδομάδα, δημιουργώντας ένα τριήμερο ανάπαυσης, είτε ως επιπλέον ημέρα κανονικής άδειας, την οποία ο εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε επιθυμεί». Ο κ. Λάμπρου επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον προσωπικό προγραμματισμό κάθε εργαζόμενου, καθώς μπορεί να επιλέγει εάν θα αξιοποιήσει άμεσα τον επιπλέον χρόνο ξεκούρασης ή αν θα τον συγκεντρώσει ώστε να επεκτείνει την κανονική του άδεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Εξίσου σημαντική χαρακτηρίζει και τη νέα δυνατότητα τηλεργασίας από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή ακόμη και από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να εργάζονται δέκα ημέρες ανά έτος εξ αποστάσεως, από οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιτρέπει στους εργαζόμενους να συνδυάσουν εργασία και αναψυχή, χωρίς να καταναλώνουν ημέρες από την κανονική τους άδεια. Για παράδειγμα, μπορούν να ταξιδέψουν και να εργάζονται οκτώ ώρες την ημέρα από τον τόπο προορισμού τους».

Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης

Την ίδια στιγμή, πέρα από τις νέες μορφές εργασίας, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση περιλαμβάνει και μία ακόμη σημαντική θεσμική παρέμβαση, καθώς ενσωματώνει την Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ Θεόφιλος Μπιρμπιλής, «υπογράφηκε μια σημαντική συμφωνία για την αντιμετώπιση της βίας, της παρενόχλησης, του εργασιακού εκφοβισμού (bullying) και της ψυχολογικής πίεσης στο εργασιακό περιβάλλον», ενώ «δίνεται το δικαίωμα στους εργαζομένους να καταγγέλλουν περιστατικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, με την υποστήριξη του σωματείου, κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως». Με τη νέα συμφωνία ο ΟΤΕ επιχειρεί να συνδυάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με μία διαφορετική φιλοσοφία διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Το αν το πιλοτικό πρόγραμμα θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας θα φανεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, όταν θα αξιολογηθούν τόσο η ανταπόκριση των εργαζομένων όσο και τα αποτελέσματα που θα έχει στην παραγωγικότητα, στην καθημερινότητα και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Διαβάστε επίσης:

Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις εστίασης στην Ανατολική Αττική – Πρόστιμα 50.000 ευρώ έριξε η ΑΑΔΕ

Πιερρακάκης στο L’ Express: Πληρώσαμε πολύ ακριβά τον λαϊκισμό

Κίνηση ζικ-ζακ ακολουθούν οι τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 73 δολάρια σταθεροποιείται το Brent