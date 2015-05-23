Αυτός είναι ο ναυαγοσώστης που συνελήφθη με υλικό παιδικής πορνογραφίας (Photos)

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Τα στοιχεία του ναυαγοσώστη που συνελήφθη με υλικό παιδικής πορνογραφίας έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Τα στοιχεία του ναυαγοσώστη που συνελήφθη με υλικό παιδικής πορνογραφίας έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Δούρο του Νικολάου και της Βασιλικής που γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Tην Παρασκεύη οι φύλακες της πλαζ της Βουλιαγμένης βρήκαν ξεχασμένο ένα σακίδιο, το οποίο άνοιξαν προκειμένου να διαπιστώσουν τον κάτοχο του και βρήκαν μέσα μια κάμερα την οποία και έθεσαν σε λειτουργία…

Οι σεκιούριτι σοκαρίστηκαν καθώς αντίκρισαν σκληρό υλικό πορνογραφίας με ανήλικα παιδιά, τα οποία ακούγονται να μιλούν ελληνικά. Σοκαρισμένοι οι φύλακες ειδοποίησαν την αστυνομια.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι στα γυαλιά του εν λόγω ναυαγοσώστη υπήρχε ενσωματωμένη μικροκάμερα με την οποία κατέγραφε ανήλικα αγόρια και κορίτσια την ώρα που άλλαζαν μαγιό στην παραλία!

Το δελτίο τύπου της αστυνομίας

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 49χρονου ημεδαπού ο οποίος συνελήφθη, χθες (22-5-2015) το απόγευμα στη Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, το πρωί της 22-5-2015 ενημερώθηκε η ανωτέρω υπηρεσία ότι, από το προσωπικό ασφαλείας πλαζ της Βουλιαγμένης είχε βρεθεί, σε χώρο της πλαζ σακίδιο, εντός του οποίου υπήρχαν, μεταξύ άλλων αντικειμένων, ένα (1) ζευγάρι κιάλια με ενσωματωμένη οθόνη και κάμερα εγγραφής καθώς και μια (1) κάμερα χειρός, που όπως διαπιστώθηκε από πρόχειρο έλεγχο είχε αποθηκευμένο υλικό με ανήλικα.

Από τον έλεγχο στο αρχειακό υλικό της βιντεοκάμερας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και φωτογραφίες με γυμνά παιδιά στην παραλία.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του σακιδίου ο οποίος και συνελήφθη το απόγευμα της ιδίας ημέρας.

Στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον, ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκατόν εξήντα πέντε (165) ψηφιακοί δίσκοι με αποθηκευμένο υλικό παιδικής πορνογραφίας και τρείς (3) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι.

Τα κατασχεθέντα, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κυρία ανάκριση σε Τακτικό Ανακριτή.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον:

ΔΟΥΡΟ Ιωάννη του Νικολάου και της Βασιλικής που γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας ενός μηνός (23-5-2015 έως 23-6-2015), σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.