Συνελήφθη ναυαγοσώστης με σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας!

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Στη σύλληψη ένος ναυαγοσώστη για υλικό παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές.

Στη σύλληψη ένος ναυαγοσώστη για υλικό παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές.

Συγκεκριμένα οι φύλακες παραλίας της Αττικής βρήκαν το βράδυ της Παρασκευής ξεχασμένο ένα σακίδιο.

Οι φύλακες άνοιξαν το σακίδιο προκειμένου να διαπιστώσουν τον κάτοχο του και βρήκαν μέσα μια κάμερα την οποία και άνοιξαν…

Οι σεκιούριτι σοκαρίστηκαν καθώς αντίκρισαν σκληρό υλικό πορνογραφίας με ανήλικα παιδιά, τα οποία ακούγονται να μιλούν ελληνικά. Σοκαρισμένοι οι φύλακες ειδοποίησαν την αστυνομια.

Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι στα γυαλιά του εν λόγω ναυαγοσώστη υπήρχε ενσωματωμένη μικροκάμερα με την οποία κατέγραφε ανήλικα αγόρια και κορίτσια την ώρα που άλλαζαν μαγιό στην παραλία!

Ο 49χρονος ναυαγοσώστης που εργαζόταν για πολλά χρόνια σε παραλίες της Αττικής, συνελήφθη και ανακρίνεται.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

*(η φωτογραφία είναι αρχείου)