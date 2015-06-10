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10.06.2015 06:07

Αναρχικοί προειδοποιούν τον Μηλιό: Μην πατήσεις στα Εξάρχεια γιατί θα έχεις τη τύχη του Βαρουφάκη

10.06.2015 06:07
Μηλιός: Η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται απέναντι από την πολιτική της κυβέρνησης (Video) - Media

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Σαφή προειδοποίηση προς το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μηλιό, να μην εμφανιστεί στα Εξάρχεια, προσκεκλημένος σε εκδήλωση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Αθήνας στο στέκι Νοσότρος, αλλιώς… θα έχει την τύχη του Βαρουφάκη, απευθύνει η αναρχική ομάδα «Εκτροπή».

Σαφή προειδοποίηση προς το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μηλιό, να μην εμφανιστεί στα Εξάρχεια, προσκεκλημένος σε εκδήλωση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Αθήνας στο στέκι Νοσότρος, αλλιώς… θα έχει την τύχη του Βαρουφάκη, απευθύνει η αναρχική ομάδα «Εκτροπή».

Ο Γ. Μηλιός πρόκειται να συμμετάσχει ως ομιλητής, μαζί με τους Άγγελο Χάγιο από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον συγγραφέα Γιώργο Λιερό και τον Γρηγόρη Τσιλιμαντό της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης, σε εκδήλωση στο κοινωνικό χώρο «Νοσότρος» στα Εξάρχεια, την ερχόμενη Τρίτη.

Η πρόσκληση στελέχους του κυβερνώντος κόμματος στα Εξάρχεια όμως εξαγρίωσε άλλους αναρχικούς, που κατηγορούν την Α.Κ. Αθήνας ότι παρασκηνιακά πριμοδοτούσε την κυβέρνηση με αποτέλεσμα να «έχουν γεμίσει τα Εξάρχεια συριζαίους».

«Πλην όμως τα Εξάρχεια έχουν την ιστορία τους. Και ανθρώπους που σέβονται τόσο την πολιτική τους συνείδηση όσο και την ανάγκη για έμπρακτη δράση στην πολιτική της αφομοίωσης που επιδιώκει η εξουσία», αναφέρουν σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Indymedia, προειδοποιώντας παράλληλα τον Γιάννη Μηλιό ότι «η επίσκεψη του μέλους της κ.ε. του κυβερνώντος κόμματος δεν θα μείνει αναπάντητη» και ειρωνευόμενοι την Α.Κ. ότι «θα έχει ιστορικό ενδιαφέρον να δούμε σε παγκόσμια πρωτιά, κρανοφόρους “αντιεξουσιαστές” να προστατεύουν μέλος της εξουσίας…».

Ολόκληρη η ανακοίνωση – προειδοποίηση όπως αναρτήθηκε στο Indymedia:

Την νύχτα της 28/4 ομάδα συντρόφων “υποδέχτηκε” με αντιεξουσιαστικά αντανακλαστικά τον υπουργό οικονομικών της κυβέρνησης, που ήρθε στα Εξάρχεια να δειπνήσει.

Ενάμιση μήνα μετά με έκπληξη βλέπουμε ότι μέλος της κ.ε. του κυβερνώντος κόμματος είναι καλεσμένο αυτή την φορά από “αντιεξουσιαστική” συλλογικότητα: Nosotros: Εκδήλωση-Συζήτηση: Η αριστερά στην κυβέρνηση και η απάντηση των κοινωνικών κινημάτων Ομιλητές:  Γιάννης Μηλιός (μέλος της κ.ε. του Σύριζα)  Άγγελος Χάγιος (μέλος Ανταρσυα)  Γιώργος Λιερός (συγγραφέας)  Γρηγόρης Τσιλιμαντός (Αντιεξουσιαστική Κίνηση)

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αρκετοί “αντιεξουσιαστές” ψήφισαν στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, ότι πολλοί παρασκηνιακά πριμοδοτούσαν την κυβέρνηση όπως και ότι έχουν γεμίσει τα Εξάρχεια από συριζαίους. Πλην όμως τα Εξάρχεια έχουν την ιστορία τους. Και ανθρώπους που σέβονται τόσο την πολιτική τους συνείδηση όσο και την ανάγκη για έμπρακτη δράση στην πολιτική της αφομοίωσης που επιδιώκει η εξουσία. 

Παρόλα αυτά εγκάθετοι της κυβέρνησης καλούν προκλητικά στελέχη της κυβέρνησης σαν να πρόκειται για συντρόφους οι έστω σαν συνοδοιπόρους σε έναν κοινό αγώνα. Για ποιο λόγο θα έρθει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει στα Εξάρχεια αν όχι για ψηφοθηρία; Για να μας δώσει τα πολιτικά του φώτα; Οι φτηνές προσπάθειες να απενοχοποιούν το κυβερνών κόμμα κάποιοι (με το αζημίωτο άραγε;) μόνο θυμηδία προκαλούν. Αν ωστόσο θέλουν να συναγελάζονται με κυβερνητικούς να πηγαίνουν στα πολιτικά τους γραφεία και όχι να μας τους κουβαλάνε στα Εξάρχεια.

Τα πολλά λόγια όμως είναι φτώχεια. Φυσικά και η επίσκεψη του μέλους της κ.ε. του κυβερνώντος κόμματος δεν θα μείνει αναπάντητη. Θα ήταν σαν ο προπηλακισμός του Βαρουφάκη να ήταν μια θρασύδειλη μεμονωμένη κίνηση χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά. Σαν να επιλέγουμε καλούς και κακούς από το κόμμα που έχει τα ηνία της εξουσίας. Αντίστοιχο μόνο για πολιτικούς μύωπες ή μικροπολιτικούς κρετίνους. Και θα έχει ιστορικό ενδιαφέρον να δούμε σε παγκόσμια πρωτιά, κρανοφόρους “αντιεξουσιαστές” να προστατεύουν μέλος της εξουσίας…

 Σύντροφοι από Εξάρχεια – Αναρχική ομάδα “Εκτροπή”

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