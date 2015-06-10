Μάθετε ποιες αλλαγές προωθεί με «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών

Μίνι φορολογικό νομοσχέδιο πρόκειται να φέρει στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις και αδικίες που υπάρχουν σήμερα στη φορολογική νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν τη φορολογία δωρεών, την ενεργοποίηση των τεκμηρίων διαβίωσης όταν υπάρχουν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, καθώς και την αύξηση της έκπτωσης φόρου εισοδήματος όταν καταβάλλεται εφάπαξ. Ειδικότερα μεταξύ άλλων θα προβλέπει:

– Αλλαγές στο σημερινό καθεστώς φορολογίας δωρεών με το οποίο επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ για δωρεές από τους γονείς προς τα παιδιά τους. Το νομοσχέδιο θα θεσπίζει αφορολόγητο όριο πάνω από το οποίο θα επιβάλλεται ο φόρος προκειμένου να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις για πολύ μικρά ποσά ενώ ενδεχομένως να προβλέπει και μείωση συντελεστών.

– Μη ενεργοποίηση των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα όταν ο φορολογούμενος έχει μόνο μικρά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και ένα αυτοκίνητο ή ακίνητο.

– Αύξηση του συντελεστή 2% που ισχύει σήμερα για την καταβολή του φόρου εισοδήματος εφάπαξ. Το ποσοστό αυτό που ξαναπροσαρμόστηκε πρόσφατα κρίνεται ιδιαιτέρα μικρό για να λειτουργήσει ως κίνητρο προς τους φορολογουμένους για την άμεση εξόφληση του φόρου και για αυτό εξετάζεται η αύξησή του.