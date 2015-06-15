Διαβάστε γιατί οι πράσινες πατάτες είναι επικίνδυνες για την υγεία

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Γνωρίζατε ότι η πατάτα είναι η πιο κοινή αιτία δηλητηρίασης από σολανίνη ;

Γνωρίζατε ότι η πατάτα είναι η πιο κοινή αιτία δηλητηρίασης από σολανίνη ;

Η σολανίνη είναι ένα μια τοξίνη (πικρό δηλητηριώδες γλυκό-αλκαλοειδές) που προέρχεται από τους νεαρούς βλαστούς πατατών και ντοματών και έχει ναρκωτικές ιδιότητες

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