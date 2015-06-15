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Ιn Vitro ΙN VITRO

15.06.2015 09:09

Διαβάστε γιατί οι πράσινες πατάτες είναι επικίνδυνες για την υγεία

15.06.2015 09:09
Λάσπες, μπάζα και καταστροφή: Φωτογραφίες από την περιοχή της Εύβοιας που ισοπέδωσε η πλημμύρα (Photos) - Media Gallery 10

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Γνωρίζατε ότι η πατάτα είναι η πιο κοινή αιτία δηλητηρίασης από σολανίνη ;

 

Γνωρίζατε ότι η πατάτα είναι η πιο κοινή αιτία δηλητηρίασης από σολανίνη ;

Η σολανίνη είναι ένα μια τοξίνη (πικρό δηλητηριώδες γλυκό-αλκαλοειδές) που προέρχεται από τους νεαρούς βλαστούς πατατών και ντοματών και έχει ναρκωτικές ιδιότητες

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 14:07
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