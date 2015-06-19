Ο Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Καποδίστρια στην Αγ. Πετρούπολη (Photos)

Στο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αγία Πετρούπολη κατέθεσε νωρίτερα σήμερα στεφάνι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

Στο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αγία Πετρούπολη κατέθεσε νωρίτερα σήμερα στεφάνι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας , όπου τον υποδέχθηκαν δεκάδες Έλληνες της τοπικής παροικίας.

Ο πρωθυπουργός απόθεσε άνθη στο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν την έναρξη του 19ου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της ιστορικής ρωσικής πόλης.

Τον κ. Τσίπρα υποδέχθηκαν στο σημείο δεκάδες Έλληνες της τοπικής παροικίας. Κατά τη σύντομη συζήτηση μαζί τους, ο κ. Τσίπρας σημείωσε τους ισχυρούς δεσμούς των Ελλήνων της Ρωσίας με την Ελλάδα.