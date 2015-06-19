search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 08:52
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2015 13:17

Ο Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Καποδίστρια στην Αγ. Πετρούπολη (Photos)

19.06.2015 13:17
Ο Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Καποδίστρια στην Αγ. Πετρούπολη (Photos) - Media

Στο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αγία Πετρούπολη κατέθεσε νωρίτερα σήμερα στεφάνι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

 

Στο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αγία Πετρούπολη κατέθεσε νωρίτερα σήμερα στεφάνι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας , όπου τον υποδέχθηκαν δεκάδες Έλληνες της τοπικής παροικίας.

Ο πρωθυπουργός απόθεσε άνθη στο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν την έναρξη του 19ου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της ιστορικής ρωσικής πόλης.

Τον κ. Τσίπρα υποδέχθηκαν στο σημείο δεκάδες Έλληνες της τοπικής παροικίας. Κατά τη σύντομη συζήτηση μαζί τους, ο κ. Τσίπρας σημείωσε τους ισχυρούς δεσμούς των Ελλήνων της Ρωσίας με την Ελλάδα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του 30χρονου Κώστα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

vaccine_covid_new
ΥΓΕΙΑ

Monsanto και Bayer μηνύουν Pfizer, BioNTech και Moderna για τα mRNA εμβόλια κατά της COVID-19

prison new
ΚΟΣΜΟΣ

Στη φυλακή πέθανε πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ της ΕΣΣΔ

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Με βρίζουν, με λένε “παλιοκομμούνι” και τους λέω ευχαριστώ, κομμουνιστής είμαι» (Video)

russian_submarine_new
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για να συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

evangeline-lili-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Εβάντζελιν Λίλι: «Έχω εγκεφαλική βλάβη - Σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου υπολειτουργεί» (Video)

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 08:52
patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του 30χρονου Κώστα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

vaccine_covid_new
ΥΓΕΙΑ

Monsanto και Bayer μηνύουν Pfizer, BioNTech και Moderna για τα mRNA εμβόλια κατά της COVID-19

prison new
ΚΟΣΜΟΣ

Στη φυλακή πέθανε πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ της ΕΣΣΔ

1 / 3