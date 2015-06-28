Κύπρος: Ψήφισμα αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό καταθέτει η ΕΔΕΚ – Θέμα για τον Κύπριο ΥΠΟΙΚ θέτει και το ΑΚΕΛ

Την κατάθεση αύριο από το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ στην κυπριακή Βουλή ψηφίσματος με το οποίο να εκφράζεται έμπρακτα η «πλήρης συμπαράσταση προς τους φυσικούς και ηθικούς συμμάχους της Κύπρου, δηλαδή τον ελληνικό λαό», ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κινήματος, Κωστής Ευσταθίου. Με το ψήφισμα, δήλωσε, θα τονίζεται η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη στον αγώνα του ελληνικού λαού «για εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία απέναντι στα υπερσυντηρητικά κέντρα αποφάσεων που καταπιέζουν, όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους λαούς της Ευρώπης, ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού νότου».

Η ΕΔΕΚ, σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, τις επόμενες μέρες θα εξετάσει και σειρά άλλων ενεργειών συμπαράστασης στον ελληνικό λαό σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι το Κίνημα αναμένει, επίσης, απαντήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα που έθεσε από χθες βράδυ για τη στάση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, στη Σύνοδο του Eurogroup.

«Ευχόμαστε πραγματικά να αποδείξει ο ίδιος ότι δεν επέδειξε αχαριστία απέναντι στην Ελλάδα, η οποία μέσα από τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις της, αποτελεί και αποτελούσε πάντοτε το στήριγμα του Κυπριακού Ελληνισμού», πρόσθεσε ο κ. Ευσταθίου.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, ‘Αντρος Κυπριανού, τόνισε ότι στην πολιτική θα πρέπει να πρυτανεύουν αρχές και αξίες, η βασικότερη των οποίων, σημείωσε, «είναι η εξυπηρέτηση των εθνικών στόχων μέσω της προσήλωσης στους φίλους και στους συμμάχους». Ο κ. Κυπριανού εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι και η κυπριακή κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να την είχε στηρίξει, όπως υπογράμμισε, και διερωτήθηκε ποια ήταν η στάση την οποία τήρησε ο υπουργός Οικονομικών στο περιβόητο Eurogroup, που ζήτησαν από τον κ. Βαρουφάκη να αποχωρήσει.

Ο κ. Κυπριανού δήλωσε ότι «είναι αδιανόητη η σε βάρος της Ελλάδας ταύτιση του Χάρη Γεωργιάδη με εκείνους οι οποίοι δυόμιση χρόνια προηγουμένως είχαν βάλει το πιστόλι στον κρόταφο του Προέδρου Αναστασιάδη και οδήγησαν στην καταστροφή της κυπριακής οικονομίας και στην εξαθλίωση της κοινωνίας».

Το γραφείο Τύπου του ΔΗΚΟ εξέδωσε ανακοίνωση για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται: «Η Ελλάδα εισέρχεται στην πιο δύσκολη και κρίσιμη περίοδο της μεταπολιτευτικής ιστορίας της, αφού στις 30 Ιουνίου λήγει το πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης της χώρας. Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων για διεξαγωγή δημοψηφίσματος είναι καθόλα σεβαστή».

Το ΔΗΚΟ δηλώνει πως η Κυπριακή Δημοκρατία και ο κυπριακός ελληνισμός «χρειάζονται την Ελλάδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός της Ευρωζώνης. Χρειαζόμαστε την Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης».

Το στέλεχος της Συμμαχίας Πολιτών, Παναγιώτης Σαββίδης, δήλωσε ότι το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων το επέλεξαν και το επέβαλαν οι δανειστές. Η κυβέρνηση Τσίπρα, επισήμανε, απέδειξε τη βούληση της για συμφωνία, υποβάλλοντας κοστολογημένη πρόταση 8 δισ. ευρώ. «Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι ο χρόνος που απέμεινε είναι αρκετός για να υπάρξει συμφωνία, φτάνει οι Θεσμοί και οι εταίροι μας στην ΕΕ να έχουν την πολιτική βούληση», κατέληξε ο κ. Σαββίδης.