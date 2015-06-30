Σεισμός 4.4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Πύλου

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προέρχεται από απόσταση 250Χλμ νοτιοδυτικά της Αθήνας
Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προέρχεται από απόσταση 250Χλμ νοτιοδυτικά της Αθήνας, κατέγραψαν σήμερα στις 09:07 οι σεισμογράφοι των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου.
