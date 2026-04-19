Μυτιλήνη: Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν δυναμικά για 6η ημέρα το μπλόκο στο λιμάνι – Κανένα φορτηγό δεν βγαίνει από τα πλοία (Video)

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Το «Νήσος Σάμος» έφθασε στο λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Κανένα από τα φορτηγά, που βρίσκονται στο γκαράζ του πλοίου δεν είχε προορισμό τη Μυτιλήνη. Το πλοίο είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι της Μυτιλήνης, σήμερα στις 6.00 το απόγευμα. Στο «Νήσος Σάμος» που το απόγευμα φεύγει για Χίο, οι κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν να αποβιβαστούν 15 φορτηγά – ψυγεία.

«Είμαστε εδώ τόσες μέρες – Θέλουμε ενίσχυση»

Μετά από ημέρες συνεχών δράσεων, οι ίδιοι δηλώνουν βαθιά απογοητευμένοι, τονίζοντας ότι δεν έλαβαν καμία ουσιαστική λύση για τα αιτήματά τους, παρά μόνο γενικές εξαγγελίες και μελλοντικές δεσμεύσεις. Κάνουν λόγο για «αγώνα επιβίωσης», και καλούν ανοιχτά τον κόσμο της Λέσβου να ενισχύσει την παρουσία και την πίεση.

Μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού

Σχέδιο μερικής διακίνησης τυριών υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας επεξεργάζεται την ίδια ώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ομάδα διαχείρισης κρίσης και 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μεταβαίνουν άμεσα στο νησί, για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, ενώ θα συντονίζουν και το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Αποζημιώσεις 8 εκατ. ευρώ για τυροκομικές επιχειρήσεις

Παράλληλα, οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού έρχεται με την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά και έλαβε αριθμό ΦΕΚ Β 2146/16.4.2026 , θέτει σε εφαρμογή ένα στοχευμένο πλαίσιο στήριξης για τις επιχειρήσεις λόγω της απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων, που θεσπίστηκε στο τέλος Μαρτίου μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 46/26-03-2026).

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις – φυσικά και νομικά πρόσωπα – που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη νήσο Λέσβο και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς κτηνοτρόφους κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2026.

Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης και υπολογίζεται βάσει της τεκμηριωμένης απώλειας εισοδήματος.

