Σεισμός 4,6 Ρίχτερ τώρα στην Κρήτη – Στο Λασίθι το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, πριν από λίγο, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χλμ ανατολικά του Καβουσίου στο Λασίθι.

Το εστιατικό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Διαβάστε επίσης:

