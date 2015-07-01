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01.07.2015 11:53

Έκκληση Τσουκαλά στην κυβέρνηση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων

01.07.2015 11:53
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Με άρθρο του σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο ακαδημαϊκός και βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς καλεί την κυβέρνηση να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

 

Με άρθρο του σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο ακαδημαϊκός και βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς καλεί την κυβέρνηση να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

 

Ολόκληρο το κείμενο του Κ. Τσουκαλά αναφέρει:

«Αυτή την ύστατη στιγμή κάνω έκκληση στην κυβέρνηση για την αναγκαιότητα συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εκείνη στην οποία όλοι ελπίζαμε και προσβλέπαμε, οι ιστορικές τύχες της Ελλάδας και της Ευρώπης εξακολουθούν να είναι αλληλένδετες.

Πιστεύω λοιπόν ότι η νόμιμη κυβέρνηση της Αριστεράς που εκπροσωπεί τη χώρα μας δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάρει πρωτοβουλίες τώρα, εδώ και αμέσως. Και οι πρωτοβουλίες αυτές δεν μπορεί να είναι άλλες από τη συνέχιση της διαβούλευσης εις πείσμα των εκβιαστικών όρων που μας επιβάλλονται.

Δεν μας επιτρέπεται να παράσχουμε πρόσθετα επιχειρήματα και άλλοθι σε εκείνους που δεν ζητάν τίποτε καλύτερο από το να επιρρίψουν στην Ελλάδα την αποκλειστική «ευθύνη» για τη διακοπή των συζητήσεων. Και δεν δικαιούμαστε να απεμπολήσουμε τα πανίσχυρα όπλα μας, που δεν είναι άλλα από το δίκαιο και τον ορθό λόγο.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η δραματική κατολίσθηση των όρων διαβίωσης ενός ολόκληρου λαού συνιστά απόλυτη ηθική δικαίωση των αξιακά αδιαπραγμάτευτων ελληνικών θέσεων. Όπως και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η πλήρης αποτυχία της πολιτικής της λιτότητας συνιστά ακαταμάχητο επιχείρημα εναντίον όσων επιμένουν πεισματικά στη συνέχιση των υφεσιακών μέτρων.

Θέλω να ελπίζω πως στην παρούσα φάση η όποια πρωτοβουλία ήθελε προκύψει αυτές τις κρίσιμες στιγμές, θα μπορέσει να συμβάλει τουλάχιστον στην αναστολή του διαφαινόμενου αδιέξοδου.

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη ιστορική καμπή. Σε μια μόνο στιγμή κρίνονται το μέλλον της Ελλάδας, η αξιοπιστία της κυβερνώσης Αριστεράς και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ευρώπης. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία στιγμή και καμία ευκαιρία να κυλήσουν ανεκμετάλλευτες. Ας μη φτάσει ποτέ η ώρα εκείνη που θα λέμε πως «η στιγμή της ελευθερίας μας ήταν χθες».

 

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