Ο Άγγελος Τσέκερης νέος διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού

Ο δημοσιογράφος Άγγελος Τσέκερης είναι ο νέος επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη θέση του Θοδωρή Μιχόπουλου.

Ο Άγγελος Τσέκερης, γιος του Φοίβου Τσέκερη, αγωνιστή της Αριστεράς, γεννήθηκε το 1962, και έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός.

Ηταν αρθρογράφος στην «Αυγή» και είχε εκπομπή «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» μαζί με τον Γιώργο Κυρίτση. Αρθρογραφούσε επίσης στο περιοδικό “Σχεδία”, ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί παλιότερα στα περιοδικά “Αντί”, “Γαλέρα κ.α

Ο Θεόδωρος Μιχόπουλος θα αναλάβει ενεργότερο ρόλο μέσα στο κόμμα