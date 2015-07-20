Προσοχή: H Renault ανακαλεί Clio IV για πιθανό πρόβλημα στα φρένα

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ, επίσημη αντιπρόσωπος της RENAULT στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, προβαίνει στην ανάκληση 1760 αυτοκινήτων RENAULT μοντέλο Clio IV, για πιθανή φθορά στο σωληνάκι των φρένων.

Συγκεκριμένα στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα φθοράς του μπροστινού εύκαμπτου σωλήνα φρένων (μαρκούτσι) λόγω τριβής ή/και επαφής με το πλαστικό κάλυμμα του θόλου του τροχού, σαν συνέπεια μη ορθής συναρμολόγησης του πίσω τμήματος του πλαστικού καλύμματος του θόλου του εμπρόσθιου τροχού.

Ως αποτέλεσμα υπάρχει πιθανότητα να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης υγρού φρένων, να εμφανιστεί μεγάλη διαδρομή του πεντάλ φρένου και να μειωθεί η απόδοση του συστήματος πέδησης.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μερικές περιπτώσεις παγκοσμίως, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα σχετικό περιστατικό.

Οι αριθμοί πλαισίου των εμπλεκομένων οχημάτων περιλαμβάνονται εντός των παρακάτω διαστημάτων:

1) VF15R040H49369601 έως και VF15R040H51559972

2) VF15R0G0H48848614 έως και VF15R0G0H51559666

3) VF15R40SE50535048 έως και VF15R40SE51309499

4) VF15R5A0H48978750 έως και VF15R5A0H51559402

5) VF15R7A0H48710921 έως και VF15R7A0H51309554

6) VF15RFL0H48833558 έως και VF15RFL0H51560385

7) VF15RRL0H48710664 έως και VF15RRL0H48857010

8) VF15RTL0E49539485 έως και VF15RTL0E51559278

9) VF16R040H51325988 έως και VF16R040H51560017

10) VF17R040H50323631 έως και VF17R040H51561589

11) VF17R0G0H50539413 έως και VF17R0G0H51573453

12) VF17RFL0H49034549 έως και VF17RFL0H51561601

συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών πλαισίου VF17RTL0E51243550, VF15RLA0H48848585 και VF17R5A0H50759946.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή RENAULT επιθυμούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα After Sales της εταιρείας ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ στον αριθμό 210 570686.