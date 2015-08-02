Δύο νεκροί αστυνομικοί και 24 τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας στην Ανατολική Τουρκία

Δύο μέλη των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και 24 τραυματίσθηκαν σήμερα το πρωί σε επίθεση αυτοκτονίας που πραγματοποιήθηκε από τους κούρδους αντάρτες του PKK εναντίον της Χωροφυλακής στην περιοχή του Αγκρί (ανατολική Τουρκία), όπως μετέδωσε το τουρκικό κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου του τοπικού κυβερνήτη.

Δύο μέλη των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και 24 τραυματίσθηκαν σήμερα το πρωί σε επίθεση αυτοκτονίας που πραγματοποιήθηκε από τους κούρδους αντάρτες του PKK εναντίον της Χωροφυλακής στην περιοχή του Αγκρί (ανατολική Τουρκία), όπως μετέδωσε το τουρκικό κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου του τοπικού κυβερνήτη.

Ένα τρακτέρ γεμάτο με δύο τόνους εκρηκτικά έπεσε πάνω σε φυλάκιο της Χωροφυλακής στα περίχωρα της πόλης Ντογούμπαγιαζίτ, μετέδωσε το Ανατολή. Είναι η πρώτη επίθεση καμικάζι αυτού του τύπου που σημειώνεται μετά την επανάληψη του κύκλου της βίας ανάμεσα στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και τις τουρκικές δυνάμεις.