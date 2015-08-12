Καρέ καρέ η επίθεση ενός αητού σε drone, που το πέρασε για πουλί (Video)

Ο αητός επιτέθηκε ταχύτατα και το ελικοπτεράκι ούτε που κατάλαβε τι συνέβη

Ο Adam Lancaster, είναι ένας Αυστραλιανός επαγγελματίας φωτογράφος και κάμεραμαν που ζει στη Μελβούρνη. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να χρησιμοποιεί στη δουλειά του drones για να καταγράφει από ψηλά καλύτερα πλάνα για τη δουλειά του.

Μάλιστα ο Adam για να μπορεί να απογειώνει το drone του και να κάνει τη δουλειά του, χρειάζεται να περάσει από ειδικές εξετάσεις και από μια επιτροπή και να λάβει πιστοποίηση ότι είναι κάμεραμαν και χειρίζεται drones.

Για να τα καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις έπρεπε να κάνει ώρες «προπόνησης» και να μάθει να πετάει το ελικοπτεράκι του. Κάθε μέρα έβγαινε έξω από την Μελβούρνη στις παρυφές ενός δάσους και πετούσε το drone ανενόχλητος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το drone πραγματοποιεί την πτήση του πάνω από τα δέντρα και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας τεράστιος αετός. Προφανώς πέρασε το μηχάνημα για πουλί και του επιτέθηκε. Ταχύτατα και με σφοδρότητα όπως κάνει όταν κυνηγάει. Κλάσματα του δευτερολέπτου πριν αγγίξει το drone, ο αητός προτάσσει τα πόδια με τα γαμψά του νύχια για να το εγκλωβίσει. Και όλα αυτά τα καταγράφει η κάμερα του drone.

Το ελικοπτεράκι φυσικά έγινε σμπαράλια στον αέρα, έφερε δυο τρεις σβούρες και κατέπεσε σχεδόν διαλυμένο. «Η ζημιά αγγίζει τουλάχιστον τα 100 δολάρια» είπε ο Adam και συνέχισε: «Έπρεπε να είχα εντοπίσει νωρίτερα τον αετό, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Πρέπει όσοι πετάμε drones, να προσέχουμε τα πουλιά και όταν συναντάμε κάποιο να προσγειώνουμε αμέσως το μηχάνημα»