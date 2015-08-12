search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:51
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2015 10:14

Καρέ καρέ η επίθεση ενός αητού σε drone, που το πέρασε για πουλί (Video)

12.08.2015 10:14
Καρέ καρέ η επίθεση ενός αητού σε drone, που το πέρασε για πουλί (Video) - Media

Ο αητός επιτέθηκε ταχύτατα και το ελικοπτεράκι ούτε που κατάλαβε τι συνέβη

 

Ο Adam Lancaster, είναι ένας Αυστραλιανός επαγγελματίας φωτογράφος και κάμεραμαν που ζει στη Μελβούρνη. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να χρησιμοποιεί στη δουλειά του drones για να καταγράφει από ψηλά καλύτερα πλάνα για τη δουλειά του. 

Μάλιστα ο Adam για να μπορεί να απογειώνει το drone του και να κάνει τη δουλειά του, χρειάζεται να περάσει από ειδικές εξετάσεις και από μια επιτροπή και να λάβει πιστοποίηση ότι είναι κάμεραμαν και χειρίζεται drones. 

Για να τα καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις έπρεπε να κάνει ώρες «προπόνησης» και να μάθει να πετάει το ελικοπτεράκι του. Κάθε μέρα έβγαινε έξω από την Μελβούρνη στις παρυφές ενός δάσους και πετούσε το drone ανενόχλητος. 

Όπως φαίνεται στο βίντεο το drone πραγματοποιεί την πτήση του πάνω από τα δέντρα και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας τεράστιος αετός. Προφανώς πέρασε το μηχάνημα για πουλί και του επιτέθηκε. Ταχύτατα και με σφοδρότητα όπως κάνει όταν κυνηγάει. Κλάσματα του δευτερολέπτου πριν αγγίξει το drone, ο αητός προτάσσει τα πόδια με τα γαμψά του νύχια για να το εγκλωβίσει. Και όλα αυτά τα καταγράφει η κάμερα του drone.

Το ελικοπτεράκι φυσικά έγινε σμπαράλια στον αέρα, έφερε δυο τρεις σβούρες και κατέπεσε σχεδόν διαλυμένο. «Η ζημιά αγγίζει τουλάχιστον τα 100 δολάρια» είπε ο Adam και συνέχισε: «Έπρεπε να είχα εντοπίσει νωρίτερα τον αετό, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Πρέπει όσοι πετάμε drones, να προσέχουμε τα πουλιά και όταν συναντάμε κάποιο να προσγειώνουμε αμέσως το μηχάνημα» 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aslanidis_sintypou
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη

gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

oaka-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βράζει η Ρεάλ για τη διαιτησία στον τελικό της Ευρωλίγκας

minos_volonakis
ADVERTORIAL

Μίνως Βολανάκης – Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του στο Θέατρο Βράχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:50
aslanidis_sintypou
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη

gallner_larson_2505_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

mastrokosta-new1
LIFESTYLE

Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

1 / 3