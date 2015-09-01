search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 06:29
01.09.2015 16:42

Στον εισαγγελέα ο συνεργάτης του Σαμαρά, Σταυρος Παπασταύρου, για τη λίστα Λαγκάρντ

01.09.2015 16:42
Στον εισαγγελέα ο συνεργάτης του Σαμαρά, Σταυρος Παπασταύρου, για τη λίστα Λαγκάρντ - Media

Εξηγήσεις ενώπιον του εισαγγελέα πρόκειται να δώσει αύριο ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση της “λίστας Λαγκάρντ”.

 

Εξηγήσεις ενώπιον του εισαγγελέα πρόκειται να δώσει αύριο ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση της “λίστας Λαγκάρντ”.

Ο δικηγόρος Σ. Παπασταύρου κλήθηκε από τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Ι.Δραγάτση σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου για την διάπραξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αδικήματα που αφορούν την εμπλοκή του σε λογαριασμό ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα HSBC που περιλαμβάνεται στο υλικό της “λίστας Λαγκάρντ”.

Ο ίδιος ο κληθείς ως ύποπτος από τον κ. Δραγάτση, φέρεται να προβάλει τον ισχυρισμό πως το ερευνώμενο ποσό στην ελβετική τράπεζα δεν είναι δικό του κεφάλαιο, αλλά ότι σχετίζεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες του επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή. Ο κ.Παπασταύρου,που έχει λάβει ήδη από τον Ιούλιο προθεσμία ώστε να ετοιμάσει τις θέσεις του έναντι των ερωτήσεων του Εισαγγελέα, υποστηρίζει ότι ο ίδιος είχε απλώς την διαχείριση του λογαριασμού.

Στον επίμαχο λογαριασμό ήταν επίσης συνδικαιούχοι ο πατέρας του δικηγόρου, ο οποίος έχει αποβιώσει, αλλά και η μητέρα του η οποία καλείται επίσης σε εξηγήσεις για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις. Ελεγχόμενος από τους οικονομικούς εισαγγελείς είναι και ο Σ. Μιωνή ο οποίος καλείται, όπως και ο Σ. Παπασταύρου, να προσκομίσει πληρεξούσια, ή άλλα στοιχεία και παραστατικά για τα χρήματα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον επίμαχο τραπεζικό λογαριασμό.

