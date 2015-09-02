search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:06
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2015 11:39

Τι υποστηρίζει ο Παπασταύρου για την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ»

02.09.2015 11:39
Αντεπίθεση Παπασταύρου μετά την ποινική δίωξη: Η λάσπη βολικά ανακυκλώνεται - Media

Επί τέσσερις ώρες κατέθετε στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Ι.Δραγάτση ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είχε κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση της “λίστας Λαγκάρντ”.

 

Επί τέσσερις ώρες κατέθετε στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Ι.Δραγάτση ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είχε κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση της “λίστας Λαγκάρντ”.

Μετά την κατάθεσή του ο κ.Παπασταύρου αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις ,ενώ ο συνήγορός του Οβαδίας Ναμίας είπε ότι θα σταλεί ανακοίνωση για την υπόθεση.

Ο δικηγόρος κ. Παπασταύρου κλήθηκε από τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου για την διάπραξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αδικήματα που αφορούν την εμπλοκή του σε λογαριασμό ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα HSBC που περιλαμβάνεται στο υλικό της “λίστας Λαγκάρντ”.

Ο ίδιος ο κληθείς ως ύποπτος από τον κ. Δραγάτση, φέρεται να προβάλει τον ισχυρισμό πως το ερευνώμενο ποσό στην ελβετική τράπεζα δεν είναι δικό του κεφάλαιο, αλλά ότι σχετίζεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες του επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή. Ο κ.Παπασταύρου,που έχει λάβει ήδη από τον Ιούλιο προθεσμία ώστε να ετοιμάσει τις θέσεις του έναντι των ερωτήσεων του Εισαγγελέα, υποστηρίζει ότι ο ίδιος είχε απλώς την διαχείριση του λογαριασμού.

Στον επίμαχο λογαριασμό ήταν επίσης συνδικαιούχοι ο πατέρας του δικηγόρου, ο οποίος έχει αποβιώσει, αλλά και η μητέρα του η οποία καλείται,επίσης,σε εξηγήσεις για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις. Ελεγχόμενος από τους οικονομικούς εισαγγελείς είναι και ο κ. Μιωνή ο οποίος καλείται, όπως και ο κ. Παπασταύρου, να προσκομίσει πληρεξούσια, ή άλλα στοιχεία και παραστατικά για τα χρήματα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον επίμαχο τραπεζικό λογαριασμό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»

parisArsebal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σ.Ζ., «λύγισε» στα πέναλτι την Άρσεναλ – Ισόπαλες με 1-1 στην κανονική διάρκεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 23:57
ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

1 / 3