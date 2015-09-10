Η μαριχουάνα βλάπτει το σπέρμα;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με νέες έρευνες, είναι πολύ πιθανό η χρήση μαριχουάνας να κάνει κακό στην ποιότητα του σπέρματος.

Σύμφωνα με νέες έρευνες, είναι πολύ πιθανό η χρήση μαριχουάνας να κάνει κακό στην ποιότητα του σπέρματος.

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στη Δανία, όπου συμμετείχαν 1.251 άντρες ηλικίας από 18 ως 28 ετών, και τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι όσοι είχαν κάνει χρήση μαριχουάνας περισσότερες από μία φορές το τελευταίο τρίμηνο, είχαν χαμηλότερης ποιότητας σπέρμα απ΄όσους δεν είχαν κάνει χρήση.

Πολύ χειρότερη ήταν η ποιότητα σπέρματος όσων δήλωσαν ότι έκαναν χρήση και σκληρότερων ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη ή έκσταση.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό American Journal of Epidemiology.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι βέβαιος ο συσχετισμός της χρήσης μαριχουάνας με την ποιότητα του σπέρματος, καθώς δεν αποκλείεται η πιθανότητα οι χρήστες να ζουν γενικότερα λιγότερο υγιεινά από τους μη χρήστες, κάτι που επίσης επηρεάζει τα επίπεδα των ορμονών και την ποιότητα του σπέρματος.