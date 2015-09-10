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10.09.2015 09:28

Η μαριχουάνα βλάπτει το σπέρμα;

10.09.2015 09:28
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Σύμφωνα με νέες έρευνες, είναι πολύ πιθανό η χρήση μαριχουάνας να κάνει κακό στην ποιότητα του σπέρματος.

 

Σύμφωνα με νέες έρευνες, είναι πολύ πιθανό η χρήση μαριχουάνας να κάνει κακό στην ποιότητα του σπέρματος.

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στη Δανία, όπου συμμετείχαν 1.251 άντρες ηλικίας από 18 ως 28 ετών, και τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι όσοι είχαν κάνει χρήση μαριχουάνας περισσότερες από μία φορές το τελευταίο τρίμηνο, είχαν χαμηλότερης ποιότητας σπέρμα απ΄όσους δεν είχαν κάνει χρήση.

Πολύ χειρότερη ήταν η ποιότητα σπέρματος όσων δήλωσαν ότι έκαναν χρήση και σκληρότερων ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη ή έκσταση.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό American Journal of Epidemiology.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι βέβαιος ο συσχετισμός της χρήσης μαριχουάνας με την ποιότητα του σπέρματος, καθώς δεν αποκλείεται η πιθανότητα οι χρήστες να ζουν γενικότερα λιγότερο υγιεινά από τους μη χρήστες, κάτι που επίσης επηρεάζει τα επίπεδα των ορμονών και την ποιότητα του σπέρματος.

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